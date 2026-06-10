Не просто средство передвижения, а мечта: как Стефан Винкелманн изменил Lamborghini

·0·Авто
Не просто средство передвижения, а мечта: как Стефан Винкелманн изменил Lamborghini

Стефан Винкелманн провел 15 из последних 20 лет, возглавляя компанию Аутомобили Lamborghini. За два этапа своей карьеры он руководит брендом дольше, чем сам основатель Ферруккио Lamborghini. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Когда Винкелманн был назначен президентом и главным исполнительным директором (CEO) в 2005 году, бренд продавал всего 1600 автомобилей в год. По итогам прошлого года общий объем продаж превысил 10 700 единиц, что стало рекордным показателем в истории компании.

Хотя Lamborghini не была полностью защищена от глобальных экономических трудностей последних лет, она остается одним из самых прибыльных брендов в составе Volkswagen Груп. Стратегия Винкелманн направлена на превращение бренда из производителя обычных транспортных средств в символ роскошного образа жизни.

LamborghiniStephan WinkelmannVolkswagen GroupСуперкарАвтопром
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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