BYD Долфин Г: новый хетчбэк с запасом хода более 1000 километров

Китайская компания BYD представила свою новую модель Долфин Г. Этот подзаряжаемый гибрид (PHEV) класса супермини способен проехать до 105 километров (65 миль) исключительно на электротяге, а общий запас хода достигает 1040 километров. Ожидается, что новинка выйдет на рынок по цене ниже 20 000 фунтов стерлингов и станет основным конкурентом для таких моделей, как Renault Клио, Volkswagen Поло и Toyota Ярис. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Модель Долфин Г оснащена системой BYD Супер Хйбрид, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 128 л.с. и двух электродвигателей. Суммарная мощность системы позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 8,3 секунды. Производитель отмечает, что система в основном настроена на работу в электрическом режиме, а двигатель внутреннего сгорания чаще выполняет функцию генератора.

Автомобиль предлагается с двумя вариантами емкости аккумулятора: комплектация Активе с батареей на 7,2 кВт⋅ч обеспечивает запас хода 40 км, а версии Буст, Комфорт и Sport с аккумулятором на 18,3 кВт⋅ч преодолевают до 105 км. Варианты с увеличенной батареей поддерживают быструю зарядку постоянным током (ДК) мощностью 39 кВт.

Долфин Г является самым компактным PHEV в своем сегменте: его длина составляет 4160 мм, а колесная база — 2610 мм. Несмотря на это, объем багажника равен 425 литрам, что является одним из лучших показателей в классе. Внешне автомобиль выделяется активными воздухозаборниками и задним спойлером.

В салоне установлена мультимедийная система на базе Google с поворотным сенсорным экраном: 10,1 дюйма в комплектации Активе и 12,8 дюйма в топовых версиях. Также для водителей предусмотрены 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, панорамная крыша и камера с обзором 360 градусов.