Skoda Kodiaq: 5 преимуществ самого выгодного 7-местного кроссовера для семьи

Найти семиместный СУВ с оптимальным соотношением цены и качества — задача не из легких. Skoda Kodiaq, признанный авторитетным британским изданием What Car? «Лучшим 7-местным СУВ по соотношению цены и качества» 2026 года, полностью соответствует этим требованиям. Этот кроссовер доказал, что предлагает максимум качества за свою цену, опережая не только бюджетных конкурентов, но и гораздо более дорогие премиальные модели. Кроме того, он завоевал титул «Автомобиль года для буксировки прицепов» (Тов Кар оф те Еар) 2025 года. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Как только вы садитесь в салон Skoda Kodiaq, вы сразу замечаете, что он выглядит и ощущается гораздо дороже своей цены. В то время как конкуренты, такие как Peugeot 5008 и Volkswagen Тайрон, переводят все управление на сенсорные экраны, Skoda заслужила признание за сохранение традиционных кнопок. Три интуитивно понятных поворотных переключателя на центральной консоли позволяют водителю легко управлять климат-контролем даже во время движения. Это огромное преимущество с точки зрения безопасности и комфорта.

Водительское сиденье и уровень комфорта автомобиля также находятся на высоком уровне. Даже в базовой комплектации SE предусмотрена поясничная поддержка, а в версии SE Л предлагаются полные электрорегулировки. Философия бренда Skoda «Смарт, Спакиус анд Стйлиш» чувствуется в каждой детали: шумопоглощающие покрытия в дверных карманах и быстродействующий 13-дюймовый экран мультимедийной системы делают повседневное использование еще более приятным.

Эта модель, названная в честь медведя кадьяка, полностью оправдывает свое имя по части простора в салоне. Для пассажиров переднего и среднего рядов предусмотрено огромное пространство для головы и ног. Сиденья второго ряда независимо сдвигаются вперед и назад, что создает дополнительный комфорт для пассажиров третьего ряда. Эксперты What Car? отмечают, что третий ряд сидений достаточно просторен даже для подростков и взрослых.