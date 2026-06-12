Элисе, Эвокуе и Корветте: Путешествие в мир дизайнера Джулиана Томсона

Как ни странно, но то, что отличает обладателя звания «Герой дизайна» 2026 года по версии Autocar Джулиана Томсона от других известных автомобильных дизайнеров — это его страсть к созданию великолепных автомобилей, которая не угасла даже спустя 40 лет. Об этом сообщает Autocar.ко.ук .

Обычно многие мастера дизайна, проработавшие в своей сфере три-четыре десятилетия, со временем превращаются в управленцев и администраторов. Они становятся больше заняты процессами, происходящими в советах директоров крупных компаний.

Однако для Джулиана Томсона творческий процесс по-прежнему стоит на первом месте. На пути от легендарных моделей, таких как Лотус Элисе, до дизайна современных кроссоверов, таких как Range Rover Эвокуе, он смог сохранить свой уникальный стиль.

Его работа над спорткарами, такими как Корветте, и многими другими популярными моделями установила новые стандарты в автомобильной индустрии. Подход Томсона основан не просто на создании красивых форм, а на ощущении характера автомобиля и его связи с водителем.