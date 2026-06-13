Toyota Сиенна 2027 представлена в Китае: с системами Huawei и Xiaomi

·15·Авто
Toyota Сиенна 2027 представлена в Китае: с системами Huawei и Xiaomi

Совместное предприятие GAC Toyota официально представило обновленный минивэн Toyota Сиенна 2027. Главной особенностью новинки стали расширенные цифровые возможности, в частности интеграция с решениями Huawei и Xiaomi. Стартовая цена автомобиля начинается от 243 000 юаней (около 34 000 долларов). Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одним из важных технических обновлений новой модели стало то, что система полного привода (AWD) теперь предлагается в качестве стандарта для всех базовых комплектаций. Габариты автомобиля остались прежними: длина составляет 5165 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1765 мм, а колесная база равна 3060 мм.

В салоне все версии оснащены 15,6-дюймовым центральным дисплеем и мультимедийной системой на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155П. Система поддерживает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта. В топовых комплектациях для пассажиров второго ряда предусмотрен дополнительный 15,6-дюймовый экран.

Модель Toyota Сиенна 2027 поддерживает платформу Huawei ХМС фор Кар. Кроме того, инженеры Toyota внедрили специальный интерфейс для подключения устройств Xiaomi. В экстерьере появилась новая версия с кузовом матово-золотистого цвета, черными эмблемами и особой системой освещения.

Техническая часть осталась без изменений. Минивэн оснащен гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового атмосферного двигателя. Суммарная мощность системы составляет 246 л.с., она работает в паре с трансмиссией е-КВТ.

ToyotaToyota SiennaHuaweiXiaomiАвтомобили
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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