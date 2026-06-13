Как Skoda стала брендом номер два в Европе

·21·Авто
Как Skoda стала брендом номер два в Европе

За успехом компании Skoda стоит не только стратегическое планирование, но и непосредственное участие руководства. Когда мы встретились с генеральным директором компании Клаусом Зеллмером в музее бренда в Млада-Болеславе, он не отказался помочь даже с перестановкой мебели и установкой осветительного оборудования во время съемок. Такой подход является важным фактором сегодняшних достижений бренда. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

В первом квартале 2026 года чешский бренд показал впечатляющий результат на европейском рынке — всего было продано 223 500 автомобилей. Этот показатель вывел Skoda на второе место в регионе после марки Volkswagen. Поднявшись на восемь позиций за четыре года, компания на данный момент является одним из самых быстрорастущих автопроизводителей.

Команда под руководством Клауса Зеллмера успешно развивает не только традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания, но и сегмент современных электромобилей и кроссоверов. Такие темпы роста компании способствуют дальнейшему укреплению её позиций на мировом рынке.

SkodaKlaus ZellmerVolkswagenАвтомобилиЕвропа
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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