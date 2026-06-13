Забудьте о суперкарах: Морган Суперспорт — настоящий автомобиль мечты

Автомобиль Морган Суперспорт сложно отнести к какой-либо определенной категории. Мы с самого начала знали, что эта модель станет одной из наших любимых машин года, однако вопрос о том, в какой номинации присудить ей награду, заставил нас долго размышлять. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Назвать его просто «лучшим мелкосерийным экспонатом» показалось слишком узкой и недостаточной оценкой. Ведь Морган Суперспорт, в отличие от многих своих предшественников, обладает достаточными техническими возможностями и мощностью, чтобы считаться настоящим спорткаром.

Этот автомобиль воплощает в себе уникальное сочетание классического дизайна и современной инженерии. Морган Суперспорт не только поражает своим внешним видом, но и не оставляет равнодушными даже самых требовательных водителей благодаря своей управляемости и динамике на дороге.