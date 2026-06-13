BYD установит сверхбыстрые зарядные станции мощностью 1500 кВт в Канаде

·9·Авто
BYD установит сверхбыстрые зарядные станции мощностью 1500 кВт в Канаде

Китайская компания BYD готовится к запуску сети высокоскоростных зарядных станций в Канаде еще до официального старта продаж своих электромобилей в этой стране. Недавно компания представила инновационную технологию мощностью 1500 кВт. Автомобили, оснащенные аккумуляторами Бладе второго поколения и архитектурой 1000 В, смогут преодолевать 400 километров пути после всего 5 минут зарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот показатель приближает процесс зарядки электромобиля ко времени заправки традиционных бензиновых машин. На этой неделе BYD открыла вакансию менеджера по локализации и развитию сети быстрой зарядки в Торонто. Этот шаг свидетельствует о серьезных намерениях компании по выходу на рынок Северной Америки.

Европейский рынок также остается для BYD стратегическим направлением. До конца следующего года на континенте планируется построить около 3000 таких станций. Учитывая, что ориентировочная стоимость каждой станции составляет 580 000 евро, общий объем инвестиций в проект составит около 2 миллиардов долларов США.

Сеть быстрой зарядки также будет внедрена в Австралии и Новой Зеландии. Регионы Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки в настоящее время находятся на стадии планирования. Ранее станция BYD Флаш Чаргер 2.0, разработанная в сотрудничестве с Синопек и BYD, была официально введена в эксплуатацию в китайском городе Вэньчжоу.

BYDЭлектромобильКанадаТехнологииBlade Battery
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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