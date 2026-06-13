Новые модели Волга получили полностью локализованное меню и современную систему

·14·Авто
Новые модели Волга получили полностью локализованное меню и современную систему

Новые автомобили возрожденного бренда Волга получили полностью русифицированный интерфейс панели приборов и мультимедийной системы. В видеороликах, опубликованных каналом «Волга», продемонстрирована красивая анимация при запуске системы, а также плавная и приятная работа меню. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным, официальный старт продаж автомобилей запланирован на 19 июня. На начальном этапе модели Волга поступят в продажу в 25–30 дилерских центрах, а в дальнейшем планируется расширение сети до 130 точек. В настоящее время около 1500 автомобилей из первой партии уже отправлены дилерам.

Новая линейка Волга включает три модели: седан К50 (от 2 899 000 рублей), кроссовер К40 (от 2 749 000 рублей) и флагманский кроссовер К50 (от 4 199 000 рублей). Производитель делает особый акцент на технологиях безопасности и комфортной среде, создаваемой акустической системой высокого качества с 12 динамиками.

Автомобили оснащены электронными помощниками водителя, функцией массажа, памятью сидений, вентиляцией и электрорегулировкой спинок второго ряда. В будущем бренд Волга планирует инвестировать более 60 миллиардов рублей в локализацию, чтобы оснащать автомобили собственными двигателями и автоматическими коробками передач.

VolgaАвтомобилиРоссияVolga C50Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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