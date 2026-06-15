Самые популярные модели и комплектации на автомобильном рынке России в 2026 году

По итогам первых пяти месяцев 2026 года стали известны основные тренды спроса и предпочтения покупателей на российском автомобильном рынке. Анализ, проведенный экспертами «Авито Авто», показывает, что на рынке по-прежнему лидируют доступные модели и их версии с простыми техническими решениями. Эта тенденция особенно заметна в сегменте отечественных производителей и китайских брендов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Абсолютным лидером рейтинга стала Lada Granta. Самой продаваемой модификацией является версия с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Интересно, что спрос на эту версию в три раза выше, чем на более мощную модификацию с двигателем 106 л.с. Покупатели в основном отдают предпочтение комплектациям «Стандарт плюс» и «Классик».

Лидеры в сегменте кроссоверов

Среди иностранных брендов свои позиции укрепляет кроссовер Haval Джолион. По данным «иксбт.ком», наиболее популярной является переднеприводная версия модели с 1,5-литровым двигателем мощностью 143 л.с. Что касается трансмиссии, покупатели чаще предпочитают 6-ступенчатую «механику», чем роботизированную коробку передач. Также интерес к комплектации «Оптимум» за год вырос на 29 процентов.

В категории внедорожников в центре внимания находится Lada Niva Travel с обновленным 1,8-литровым двигателем (90 л.с.). Вариант этого полноприводного автомобиля с новым мотором пользуется в полтора раза большим спросом, чем старая версия мощностью 83 л.с. Спрос покупателей распределился практически поровну между базовой комплектацией «Классик» стоимостью от 1,4 млн рублей и версией «Техно» за 1,8 млн рублей.

Конкуренция китайских и корейских технологий

Новый кроссовер Tenet T7 также успел занять свое место на рынке. Вариант модели с 1,6-литровым турбомотором и передним приводом оказался на 30 процентов популярнее полноприводной версии. Это свидетельствует о высоком спросе на экономичные кроссоверы с простой трансмиссией для городских условий. В модели Tenet T7 комплектация «Актив» является самой востребованной.

Также на рынке сохраняется стабильный спрос на модель Соларис ХК (бывший Hyundai Крета). Покупатели этого автомобиля чаще всего выбирают следующие технические характеристики:

1,6-литровый двигатель мощностью 123 л.с.;

6-ступенчатая автоматическая коробка передач;

Система полного привода;

Комплектации «Прайм» и «Классик».

В целом, анализ начала 2026 года показывает, что на российском автомобильном рынке на первое место вышло соотношение цены и качества. По сравнению с рынком Узбекистана, в России заметно преобладание отечественных моделей Lada и агрессивное проникновение китайских кроссоверов.