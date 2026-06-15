Автомобили Belgee получат собственные электронные системы: сотрудничество с Горизонт

Процесс локализации в автомобильной промышленности Беларуси выходит на новый уровень. Два крупных промышленных гиганта страны — Belgee и холдинг Горизонт достигли стратегического соглашения о совместном производстве автомобильной электроники. Этот шаг призван не только снизить себестоимость производства, но и уменьшить зависимость от внешних поставщиков. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно подписанному соглашению, на мощностях холдинга Горизонт, обладающего большим опытом в области бытовой электроники, будут изготавливаться современные цифровые компоненты. По данным Иксбт.ком, в рамках проекта будет налажено производство наиболее важных элементов: приборных панелей, мультимедийных дисплеев и различных блоков управления.

Новые технологии и сроки производства

Ожидается, что первой моделью, которая будет оснащена новыми электронными системами, станет кроссовер Belgee Кс50+. Согласно плану, серийное производство этих компонентов стартует с начала 2027 года. К этому времени завод намерен поставлять продукцию, прошедшую все технические испытания и соответствующую международным стандартам.

На данный момент база комплектующих для автомобилей, выпускаемых под брендом Belgee, значительно расширилась. Сегодня на предприятиях Беларуси и России локализованы следующие детали для этих машин:

Аккумуляторные батареи;

Бамперы и элементы внешнего кузова;

Автомобильные стекла;

Колесные диски и другие детали.

Кроме того, с мая 2026 года на заводе Belgee начнется строительство нового штамповочного цеха, предназначенного для производства крупных кузовных панелей. Это позволит полностью изготавливать металлические части автомобилей в местных условиях.

Место на рынке и перспективы

В настоящее время на региональных рынках продаются три основные модели бренда — кроссоверы Кс50+ и Кс70, а также седан С50. Все эти автомобили адаптированы к местным климатическим условиям, а новшества в области электроники должны еще больше повысить их конкурентоспособность.

Эта новость может быть значимой и для автомобильного рынка Узбекистана, так как региональное сотрудничество и расширение базы комплектующих в будущем положительно повлияют на цены автомобилей и сервисное обслуживание. Выход на рынок такого опытного производителя электроники, как Горизонт, обеспечит более стабильную работу цифровых систем автомобилей.

По мнению экспертов, подобные проекты локализации являются гарантией того, что производственная цепочка не будет прервана в период санкций и логистических проблем. Ожидается, что сотрудничество Belgee и Горизонта станет важным примером развития автомобилестроительного кластера на территории СНГ.