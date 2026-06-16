В Калуге налажено производство нового кроссовера Tenet T8

На заводе холдинга «АГР» в российском городе Калуга началось полноцикловое производство новой пятиместной версии кроссовера Tenet T8. Этот шаг является частью стратегии предприятия по расширению модельного ряда и удовлетворению растущего спроса потребителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По данным иксбт.ком, процесс сборки новой модели организован на базе полного технологического цикла, включающего этапы сварки кузова, окраски и финальной сборки. Предприятие в Калуге отличается наличием высокоавтоматизированных систем и оборудования для цифрового контроля качества.

Технические характеристики и возможности

Новый кроссовер Tenet T8 предназначен для повседневного использования; он оснащен 1,6-литровым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с «мокрым» сцеплением. Автомобиль построен на переднеприводной платформе (фронт-вхил дриве), что обеспечивает оптимальный баланс для движения в городских условиях и на магистралях.

Конструкция кузова адаптирована к суровому климату и дорожным условиям. В частности, скрытые полости автомобиля обработаны специальным воском, а днище покрыто антикоррозийным, антигравийным и шумоизоляционным слоями. Это не только повышает долговечность, но и улучшает акустический комфорт в салоне.

Вместимость и комфорт

Пятиместный Tenet T8 выделяется своим просторным багажником. Объем багажного отделения может составлять от 889 до 1930 литров в зависимости от положения сидений. Этот показатель делает кроссовер очень удобным транспортом для семейных поездок и перевозки крупногабаритных грузов.

Кроме того, производитель уделил особое внимание опциям «зимнего пакета». Автомобиль оснащен следующими удобствами:

Система подогрева всех сидений;

Функция подогрева рулевого колеса;

Электрический подогрев лобового стекла и форсунок омывателя.

Учитывая высокий интерес на рынках СНГ к автомобилям, производимым в сотрудничестве Китая и России, модель Tenet T8 может рассматриваться как доступная альтернатива таким моделям, как Hyundai Tucson или KIA Sportage в своем сегменте. Руководство завода подчеркивает, что контроль качества объединен в единую систему на всех участках и каждый автомобиль проходит строгую проверку.