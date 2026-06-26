BMW iX М60: самый мощный и роскошный электромобиль немецкого бренда прошел испытания

·5·Авто
BMW iX М60: самый мощный и роскошный электромобиль немецкого бренда прошел испытания

В автомобильной промышленности понятие «флагман» во многих случаях используется по отношению к самой крупной, дорогой и технологически совершенной модели бренда. Кроссовер BMW iX соответствует именно этому определению и считается вершиной мира электромобилей немецкого концерна. Модель стоимостью 134 тысячи фунтов стерлингов и мощностью 650 лошадиных сил является не только воплощением роскоши, но и демонстрацией инженерного потенциала. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

Модель BMW iX стала для бренда не просто очередным электромобилем, а площадкой для испытания технологий будущего. Целью производителя было вывести бренд BMW в настоящий люкс-сегмент и занять лидерство в области электродвигателей. По данным иКсБТ.ком, этот кроссовер является самым крупным и сложным электрическим транспортным средством бренда.

Технологическое совершенство и мощность

Версия BMW iX М60 впечатляет своими динамическими показателями. Двигатель мощностью 650 л.с. способен разгонять огромный кроссовер до уровня спорткаров. Этот показатель дает водителю полную уверенность не только на трассе, но и в городских условиях. Интерьер автомобиля, полностью отказавшись от традиционного стиля BMW, создан на основе минималистичного и футуристического дизайна.

На рынке Узбекистана электрические модели бренда BMW, в частности серия иКс, становятся все более популярными. То, что этот кроссовер часто можно встретить на улицах Ташкента, свидетельствует о растущем интересе покупателей местного премиум-сегмента к экологически чистому транспорту. Несмотря на довольно высокую цену, предлагаемый комфорт и престиж бренда находят своего покупателя.

Основная задача флагмана

По мнению экспертов, основная задача модели BMW iX заключается в развитии и популяризации технологий EV (электромобилей). Инновации, примененные в этой модели, впоследствии находят отражение и в более доступных моделях бренда, таких как BMW i4 или BMW iX3.

В заключение можно сказать, что BMW iX — это не просто транспортное средство, а инструмент, выражающий социальный статус водителя и его отношение к современным технологиям. 650 лошадиных сил и высочайший уровень комфорта удерживают его в ряду самых мощных электромобилей на современном рынке.

BMWЭлектромобильАвтоТехнологииКроссовер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

JLR отказывается от массового рынка: британский бренд переходит в люкс-сегментJLR отказывается от массового рынка: британский бренд переходит в люкс-сегментСегодня, 08:52Семейство Lada Iskra расширяется: представлена новая и более доступная версия универсалаСемейство Lada Iskra расширяется: представлена новая и более доступная версия универсалаСегодня, 01:53Skoda Эняк вРС: возможности электромобиля в семейном и спортивном стилеSkoda Эняк вРС: возможности электромобиля в семейном и спортивном стилеВчера, 22:52Почему цены на топливо в Великобритании выше, чем в других странах ЕвропыПочему цены на топливо в Великобритании выше, чем в других странах ЕвропыВчера, 17:56Революция электромобилей: в чем разница между полутвердотельными и твердотельными аккумуляторамиРеволюция электромобилей: в чем разница между полутвердотельными и твердотельными аккумуляторамиВчера, 16:55ДжКБ готовится установить мировой рекорд среди водородных автомобилейДжКБ готовится установить мировой рекорд среди водородных автомобилейВчера, 15:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая