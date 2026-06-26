BMW iX М60: самый мощный и роскошный электромобиль немецкого бренда прошел испытания
В автомобильной промышленности понятие «флагман» во многих случаях используется по отношению к самой крупной, дорогой и технологически совершенной модели бренда. Кроссовер BMW iX соответствует именно этому определению и считается вершиной мира электромобилей немецкого концерна. Модель стоимостью 134 тысячи фунтов стерлингов и мощностью 650 лошадиных сил является не только воплощением роскоши, но и демонстрацией инженерного потенциала. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.
Модель BMW iX стала для бренда не просто очередным электромобилем, а площадкой для испытания технологий будущего. Целью производителя было вывести бренд BMW в настоящий люкс-сегмент и занять лидерство в области электродвигателей. По данным иКсБТ.ком, этот кроссовер является самым крупным и сложным электрическим транспортным средством бренда.
Технологическое совершенство и мощностьВерсия BMW iX М60 впечатляет своими динамическими показателями. Двигатель мощностью 650 л.с. способен разгонять огромный кроссовер до уровня спорткаров. Этот показатель дает водителю полную уверенность не только на трассе, но и в городских условиях. Интерьер автомобиля, полностью отказавшись от традиционного стиля BMW, создан на основе минималистичного и футуристического дизайна.
На рынке Узбекистана электрические модели бренда BMW, в частности серия иКс, становятся все более популярными. То, что этот кроссовер часто можно встретить на улицах Ташкента, свидетельствует о растущем интересе покупателей местного премиум-сегмента к экологически чистому транспорту. Несмотря на довольно высокую цену, предлагаемый комфорт и престиж бренда находят своего покупателя.
Основная задача флагманаПо мнению экспертов, основная задача модели BMW iX заключается в развитии и популяризации технологий EV (электромобилей). Инновации, примененные в этой модели, впоследствии находят отражение и в более доступных моделях бренда, таких как BMW i4 или BMW iX3.
В заключение можно сказать, что BMW iX — это не просто транспортное средство, а инструмент, выражающий социальный статус водителя и его отношение к современным технологиям. 650 лошадиных сил и высочайший уровень комфорта удерживают его в ряду самых мощных электромобилей на современном рынке.
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