В автомобильной промышленности понятие «флагман» во многих случаях используется по отношению к самой крупной, дорогой и технологически совершенной модели бренда. Кроссовер BMW iX соответствует именно этому определению и считается вершиной мира электромобилей немецкого концерна. Модель стоимостью 134 тысячи фунтов стерлингов и мощностью 650 лошадиных сил является не только воплощением роскоши, но и демонстрацией инженерного потенциала. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

Модель BMW iX стала для бренда не просто очередным электромобилем, а площадкой для испытания технологий будущего. Целью производителя было вывести бренд BMW в настоящий люкс-сегмент и занять лидерство в области электродвигателей. По данным иКсБТ.ком, этот кроссовер является самым крупным и сложным электрическим транспортным средством бренда.

Технологическое совершенство и мощность

Версия BMW iX М60 впечатляет своими динамическими показателями. Двигатель мощностью 650 л.с. способен разгонять огромный кроссовер до уровня спорткаров. Этот показатель дает водителю полную уверенность не только на трассе, но и в городских условиях. Интерьер автомобиля, полностью отказавшись от традиционного стиля BMW, создан на основе минималистичного и футуристического дизайна.

На рынке Узбекистана электрические модели бренда BMW, в частности серия иКс, становятся все более популярными. То, что этот кроссовер часто можно встретить на улицах Ташкента, свидетельствует о растущем интересе покупателей местного премиум-сегмента к экологически чистому транспорту. Несмотря на довольно высокую цену, предлагаемый комфорт и престиж бренда находят своего покупателя.

Основная задача флагмана

По мнению экспертов, основная задача модели BMW iX заключается в развитии и популяризации технологий EV (электромобилей). Инновации, примененные в этой модели, впоследствии находят отражение и в более доступных моделях бренда, таких как BMW i4 или BMW iX3.

В заключение можно сказать, что BMW iX — это не просто транспортное средство, а инструмент, выражающий социальный статус водителя и его отношение к современным технологиям. 650 лошадиных сил и высочайший уровень комфорта удерживают его в ряду самых мощных электромобилей на современном рынке.