Toyota Айго Кс: самый надежный выбор среди компактных городских автомобилей?

В настоящее время на рынке новых автомобилей становится все сложнее найти экономичные, компактные и практичные городские машины. В то время как многие производители покидают этот сегмент из-за строгих экологических требований и низкой рентабельности, Toyota сохраняет свои позиции с надежными моделями. В частности, Toyota Айго Кс признается одним из лучших представителей своего класса. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.

По данным иксбт.ком, цена новых гибридных моделей около 21 500 фунтов стерлингов может многих удивить. Однако на вторичном рынке можно приобрести четырехлетние чисто бензиновые модели примерно за 6 500 фунтов стерлингов (около 8 200 долларов). В этом ценовом сегменте Toyota Айго Кс выделяется своей экономичностью и долговечностью.

Новый подход в стиле кроссовера

После того как в 2022 году модель Айго превратилась в Айго Кс, она была перенесена на совершенно новую платформу и переосмыслена как малогабаритный кроссовер . Хотя она по-прежнему остается компактной, она увеличилась по всем габаритам по сравнению с предыдущим поколением. Более высокая посадка и защитные панели на кузове придают ей современный облик СУВ.

Данный автомобиль немного длиннее и шире своих основных конкурентов — Kia Пиканто и Hyundai и10. Это обеспечивает больше места и комфорта в салоне. Несмотря на это, с радиусом разворота 9,4 метра он очень маневрен на узких городских улицах и парковках. Высокая посадка позволяет водителю чувствовать себя увереннее среди больших автобусов или грузовиков.

Технические возможности и экономичность

Вес Toyota Айго Кс составляет менее одной тонны, автомобиль оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 71 л.с. Этой мощности достаточно для повседневной езды, а с небольшим топливным баком на 35 литров в экономичном режиме можно проехать до 720 километров. Технические характеристики автомобиля следующие:

Объем двигателя: 1,0 л, атмосферный;

Мощность: 71 л.с.;

Разгон (0-100 км/ч): примерно 15 секунд;

Расход топлива: на трассе примерно 4,7 л на 100 км;

Коробка передач: 5-ступенчатая механика или вариатор (КВТ).

Модели с механической коробкой передач кажутся более интересными в управлении. Хотя показатели ускорения невысоки, легкость автомобиля придает ему маневренности. Опциональный вариатор КВТ обеспечивает плавное движение, однако на высоких оборотах может работать немного шумнее.

В условиях Узбекистана такие компактные кроссоверы закономерно вызывают интерес, особенно из-за экономии топлива и удобства в городских пробках. Надежность бренда Toyota гарантирует, что стоимость этой модели на вторичном рынке не будет быстро падать. Айго Кс — это не просто экономичное средство передвижения, а компактный и надежный спутник, адаптированный для современной городской жизни.