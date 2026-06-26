Toyota Айго Кс: самый надежный выбор среди компактных городских автомобилей?

·11·Авто
Toyota Айго Кс: самый надежный выбор среди компактных городских автомобилей?

В настоящее время на рынке новых автомобилей становится все сложнее найти экономичные, компактные и практичные городские машины. В то время как многие производители покидают этот сегмент из-за строгих экологических требований и низкой рентабельности, Toyota сохраняет свои позиции с надежными моделями. В частности, Toyota Айго Кс признается одним из лучших представителей своего класса. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.

По данным иксбт.ком, цена новых гибридных моделей около 21 500 фунтов стерлингов может многих удивить. Однако на вторичном рынке можно приобрести четырехлетние чисто бензиновые модели примерно за 6 500 фунтов стерлингов (около 8 200 долларов). В этом ценовом сегменте Toyota Айго Кс выделяется своей экономичностью и долговечностью.

Новый подход в стиле кроссовера

После того как в 2022 году модель Айго превратилась в Айго Кс, она была перенесена на совершенно новую платформу и переосмыслена как малогабаритный кроссовер. Хотя она по-прежнему остается компактной, она увеличилась по всем габаритам по сравнению с предыдущим поколением. Более высокая посадка и защитные панели на кузове придают ей современный облик СУВ.

Данный автомобиль немного длиннее и шире своих основных конкурентов — Kia Пиканто и Hyundai и10. Это обеспечивает больше места и комфорта в салоне. Несмотря на это, с радиусом разворота 9,4 метра он очень маневрен на узких городских улицах и парковках. Высокая посадка позволяет водителю чувствовать себя увереннее среди больших автобусов или грузовиков.

Технические возможности и экономичность

Вес Toyota Айго Кс составляет менее одной тонны, автомобиль оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 71 л.с. Этой мощности достаточно для повседневной езды, а с небольшим топливным баком на 35 литров в экономичном режиме можно проехать до 720 километров. Технические характеристики автомобиля следующие:

  • Объем двигателя: 1,0 л, атмосферный;
  • Мощность: 71 л.с.;
  • Разгон (0-100 км/ч): примерно 15 секунд;
  • Расход топлива: на трассе примерно 4,7 л на 100 км;
  • Коробка передач: 5-ступенчатая механика или вариатор (КВТ).
Модели с механической коробкой передач кажутся более интересными в управлении. Хотя показатели ускорения невысоки, легкость автомобиля придает ему маневренности. Опциональный вариатор КВТ обеспечивает плавное движение, однако на высоких оборотах может работать немного шумнее.

В условиях Узбекистана такие компактные кроссоверы закономерно вызывают интерес, особенно из-за экономии топлива и удобства в городских пробках. Надежность бренда Toyota гарантирует, что стоимость этой модели на вторичном рынке не будет быстро падать. Айго Кс — это не просто экономичное средство передвижения, а компактный и надежный спутник, адаптированный для современной городской жизни.

ToyotaAygo XАвтомобильЭкономичностьКроссовер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

BMW iX М60: самый мощный и роскошный электромобиль немецкого бренда прошел испытанияBMW iX М60: самый мощный и роскошный электромобиль немецкого бренда прошел испытанияСегодня, 08:57JLR отказывается от массового рынка: британский бренд переходит в люкс-сегментJLR отказывается от массового рынка: британский бренд переходит в люкс-сегментСегодня, 08:52Семейство Lada Iskra расширяется: представлена новая и более доступная версия универсалаСемейство Lada Iskra расширяется: представлена новая и более доступная версия универсалаСегодня, 01:53Skoda Эняк вРС: возможности электромобиля в семейном и спортивном стилеSkoda Эняк вРС: возможности электромобиля в семейном и спортивном стилеВчера, 22:52Почему цены на топливо в Великобритании выше, чем в других странах ЕвропыПочему цены на топливо в Великобритании выше, чем в других странах ЕвропыВчера, 17:56Революция электромобилей: в чем разница между полутвердотельными и твердотельными аккумуляторамиРеволюция электромобилей: в чем разница между полутвердотельными и твердотельными аккумуляторамиВчера, 16:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая