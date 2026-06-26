Легендарный Jaguar КсДж220 возвращается: Ян Каллум представил новое прочтение суперкара

·4·Авто
Легендарный Jaguar КсДж220 возвращается: Ян Каллум представил новое прочтение суперкара

Один из самых известных дизайнеров автомобильного мира Ян Каллум через свою консалтинговую компанию Каллум Десигн продемонстрировал современную интерпретацию легендарного суперкара Jaguar КсДж220. Этот проект призван вдохнуть новую жизнь в модель, которая была одним из самых быстрых автомобилей 1990-х годов. Хотя на данный момент проект находится на стадии дизайн-исследования, он вызвал большой интерес среди автолюбителей и коллекционеров. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

На первых изображениях, опубликованных Каллум Десигн, запечатлен профиль автомобиля, по которому видно, что он значительно изменился по сравнению с оригинальной моделью. Новое направление дизайна отличается более острыми гранями и агрессивным обликом. В частности, задняя часть автомобиля стала ниже и более покатой, что придает ему современный аэродинамический вид. Тем не менее, были сохранены характерные черты Jaguar КсДж220 — яйцевидные боковые зеркала и воздухозаборники по бокам.

Концепция дизайна и планы на будущее

Представители компании пока называют этот проект лишь «концептом» и «дизайн-исследованием». На данный момент четких планов по массовому производству или созданию дорожной версии этого автомобиля нет. Однако дизайнеры подчеркнули, что с помощью этого проекта компания продемонстрировала свои возможности. Это намек на то, что клиенты с достаточным капиталом могут заказать для себя такой эксклюзивный автомобиль.

Ожидается, что обновленный Jaguar КсДж220 будет представлен в полном виде в ближайшие месяцы. Стоит отметить, что в октябре этого года исполняется 35 лет с момента презентации оригинальной модели Jaguar КсДж220 на Токийском автосалоне. По мнению экспертов, именно эта дата может стать наиболее подходящим моментом для демонстрации нового проекта всему миру.

Ян Каллум на протяжении многих лет возглавлял отдел дизайна компании Jaguar и создал множество успешных моделей бренда. После основания собственной компании он занялся рестайлингом ряда исторических автомобилей. В его портфолио представлены обновленные версии таких легендарных моделей, как Aston Martin Ванкуиш и Вуд анд Пикетт Mini.

Также команда Каллум Десигн работала над созданием дорожной версии концепта Jaguar К-Кс75. Напомним, что К-Кс75 в свое время должен был стать достойным преемником Jaguar КсДж220, но по разным причинам так и не пошел в серийное производство. Теперь Ян Каллум решил взглянуть на одно из своих самых известных творений по-новому.

Эта новость интересна и для автолюбителей из Узбекистана, так как подобные рестмод-проекты (восстановление старых автомобилей с применением современных технологий) в мире суперкаров стали трендом последних лет. Учитывая, что Jaguar КсДж220 в свое время удерживал статус самого быстрого автомобиля в мире, его возвращение, несомненно, станет важным событием в истории автомобилестроения.

JaguarIan CallumСуперкарАвтоДизайн
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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