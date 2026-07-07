Британская компания Веллс представила обновленный спорткар Вертиге

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Британская компания Веллс представила обновленный спорткар Вертиге

Британский производитель малолитражных автомобилей Веллс Мотор Карс представил второе поколение (Сериес 2) своего дебютного спорткара Вертиге. Обновленная модель получила не только технические улучшения, но и значительные изменения в плане комфорта для водителя. Основная философия автомобиля — малый вес и удовольствие от вождения — осталась неизменной. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Самое важное обновление связано с «сердцем» автомобиля. Если раньше Вертиге оснащался 2,0-литровым двигателем Ford Дуратек, то теперь его место занял 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат. Это изменение позволило увеличить мощность автомобиля с 205 до 225 лошадиных сил. Как сообщает издание Autocar, новый двигатель работает эффективнее на низких оборотах и улучшает ускорение на высоких передачах.

Техническое совершенствование и динамика

Основатель компании Робин Уэллс отметил, что новый двигатель обладает такой же мгновенной реакцией, как современные турбомоторы. Теперь водители могут комфортно передвигаться по городу даже на третьей передаче, что повышает повседневную практичность автомобиля. Кроме того, переход на 2,5-литровый двигатель был осуществлен для обеспечения стабильности поставок комплектующих.

Учитывая, что общая масса автомобиля составляет всего 860 кг, увеличение мощности несомненно положительно сказывается на динамике. Также в обновленной модели в качестве дополнительной опции предлагается дифференциал повышенного трения (ЛСД) от Куаифе. Эта система особенно полезна для улучшения тяги в поворотах и при движении на треке.

Комфорт в салоне и эргономика

Инженеры Веллс учли жалобы высоких водителей и смогли увеличить внутреннее пространство, не меняя внешних габаритов автомобиля. В результате конструктивных изменений было освобождено дополнительные 70 мм пространства. Для этого передняя панель была немного сдвинута вперед, что добавило 20-30 мм для ног, а изменения в задней части увеличили пространство над головой.

Компания решила прекратить выпуск ранее предлагавшейся трековой модификации «Р». По словам Робина Уэллса, шасси новой стандартной модели настолько совершенно, что способно справляться с высокой мощностью в любых условиях. Поэтому все обновления были объединены в одной универсальной модели.

Хотя встретить такие эксклюзивные британские спорткары на автомобильном рынке Узбекистана сложно, проекты вроде Веллс Вертиге являются настоящим образцом инженерного искусства для автолюбителей. Чтобы не испытывать новые технологии на клиентах, глава компании с начала 2025 года лично использует этот обновленный автомобиль в повседневной жизни для проведения испытаний.

Wells Motor CarsVertigeСпорткарВеликобританияАвтомобили
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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