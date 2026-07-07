Peugeot представит свой будущий язык дизайна на Парижском автосалоне

Знаменитый французский бренд Peugeot готовится представить два новых и «впечатляющих» концепт-кара на Парижском автосалоне, который пройдет в октябре этого года. Эти проекты станут ключевым индикатором, определяющим новый язык дизайна и технологическое направление, которые будут применяться в будущих серийных моделях компании. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Генеральный директор Peugeot Ален Фаве подтвердил эту новость в беседе с европейскими журналистами. По его словам, автомобили, представленные на выставке, многое расскажут о будущем облике бренда. Хотя технические подробности пока держатся в секрете, известно, что новые концепты будут отражать современную эволюцию, вдохновленную богатой историей бренда.

Сочетание истории и инноваций

В последние годы Peugeot остается верна традиции представлять свои легендарные модели прошлого в современной интерпретации. Яркими примерами являются Э-Легенд, современная версия модели 504 Купе 1960-х годов, и концепт Polygon, вдохновленный легендарным хэтчбеком 205. Ален Фаве особо подчеркнул, что наследие компании является источником идей для будущего.

Стоит отметить, что многие ожидали дебюта новой модели е-208 на Парижском автосалоне. Однако глава компании опроверг эти ожидания. Выход на рынок супермини второго поколения запланирован на вторую половину следующего года, а его официальная презентация состоится на отдельном мероприятии вне рамок выставки.

Стратегические цели и новые модели

Peugeot стремится значительно увеличить свою долю на мировом рынке за счет полного обновления модельного ряда. К 2030 году компания планирует довести годовой объем продаж до 1,5 миллиона единиц (в прошлом году этот показатель составил 1,1 миллиона). Для достижения этой амбициозной цели в ближайшие четыре года на рынок будут выпущены семь новых моделей.

Электромобиль е-208 нового поколения;

Хэтчбек 308 нового поколения;

Три модели К-сегмента, производимые во Франции;

Два флагмана Д-сегмента, созданные в сотрудничестве с китайской компанией Донгфенг.

Концепт-кары, которые будут представлены в октябре, могут стать непосредственной основой для некоторых из перечисленных выше моделей. Тем не менее, в истории Peugeot часто встречаются концепты, такие как Инкептион, Онйкс и Инстинкт, которые отражают лишь видение будущего и не идут в серийное производство. В любом случае, эти новости важны для понимания глобальной стратегии французского бренда, который укрепляет свои позиции и на автомобильном рынке Узбекистана.