Peugeot представит свой будущий язык дизайна на Парижском автосалоне
Знаменитый французский бренд Peugeot готовится представить два новых и «впечатляющих» концепт-кара на Парижском автосалоне, который пройдет в октябре этого года. Эти проекты станут ключевым индикатором, определяющим новый язык дизайна и технологическое направление, которые будут применяться в будущих серийных моделях компании. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .
Генеральный директор Peugeot Ален Фаве подтвердил эту новость в беседе с европейскими журналистами. По его словам, автомобили, представленные на выставке, многое расскажут о будущем облике бренда. Хотя технические подробности пока держатся в секрете, известно, что новые концепты будут отражать современную эволюцию, вдохновленную богатой историей бренда.
Сочетание истории и инновацийВ последние годы Peugeot остается верна традиции представлять свои легендарные модели прошлого в современной интерпретации. Яркими примерами являются Э-Легенд, современная версия модели 504 Купе 1960-х годов, и концепт Polygon, вдохновленный легендарным хэтчбеком 205. Ален Фаве особо подчеркнул, что наследие компании является источником идей для будущего.
Стоит отметить, что многие ожидали дебюта новой модели е-208 на Парижском автосалоне. Однако глава компании опроверг эти ожидания. Выход на рынок супермини второго поколения запланирован на вторую половину следующего года, а его официальная презентация состоится на отдельном мероприятии вне рамок выставки.
Стратегические цели и новые моделиPeugeot стремится значительно увеличить свою долю на мировом рынке за счет полного обновления модельного ряда. К 2030 году компания планирует довести годовой объем продаж до 1,5 миллиона единиц (в прошлом году этот показатель составил 1,1 миллиона). Для достижения этой амбициозной цели в ближайшие четыре года на рынок будут выпущены семь новых моделей.
- Электромобиль е-208 нового поколения;
- Хэтчбек 308 нового поколения;
- Три модели К-сегмента, производимые во Франции;
- Два флагмана Д-сегмента, созданные в сотрудничестве с китайской компанией Донгфенг.
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