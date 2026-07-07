Polestar 4 СУВ: Шведский бренд подготовил серьезного конкурента для BMW iX3 и Tesla Model Y

Шведско-китайский бренд Polestar объявил, что 2 сентября официально представит свою новую, более практичную и вместительную модель Polestar 4 СУВ. Ожидается, что этот кроссовер составит конкуренцию таким престижным моделям на рынке, как BMW iX3 и Mercedes-Benz GLC Электрик. Новая модель делает упор на больший комфорт и возможности перевозки грузов по сравнению с предыдущей версией купе-кроссовера. Об этом сообщает издание.

Согласно официальным данным, опубликованным компанией, Polestar 4 СУВ предлагает «универсальные возможности хранения для любого путешествия» и высокий уровень гибкости. Внешний вид автомобиля характерен для традиционных кроссоверов, он адаптирован для повседневного использования и семейных поездок. По сообщению издания Autocar, в новой модели вместо системы заднего вида на базе камеры, как в версии купе, будет установлено традиционное заднее стекло.

Технические возможности и мощность

Polestar 4 СУВ технически будет близок к своему спортивному предшественнику. Автомобиль будет предлагаться в вариантах с задним и полным приводом (AWD). В топовой комплектации мощность двигателя достигает 544 л.с. (536 HP). Это обеспечивает электромобилю динамичное движение и быстрое ускорение.

Самая эффективная версия электромобиля способна преодолеть до 630 километров (391 милю) на одном заряде. Кроме того, он основан на 400-вольтовой архитектуре и поддерживает устройства быстрой зарядки мощностью 200 кВт. Это позволяет водителям тратить меньше времени на зарядку в дальних поездках.

Рыночная позиция и производство

Новый Polestar 4 СУВ будет производиться на заводе в Пусане, Южная Корея. Примечательно, что эта модель немного меньше кроссовера Polestar 3, производимого в США, ее длина составляет около 4850 мм. Этот размер делает его удобным в управлении как в городских условиях, так и на автомагистралях.

По мнению экспертов, Polestar 4 СУВ столкнется на рынке с широким кругом конкурентов. Среди них:

Audi Q6 E-tron

Lexus RZ

Tesla Model Y

BMW iX3

Mercedes-Benz GLC Электрик

Заказы на новую модель начнут принимать с сентября. Позиции бренда Polestar на рынке Узбекистана также укрепляются, поскольку среди местных водителей высок интерес к премиальным электромобилям. Polestar 4 СУВ, несомненно, привлечет внимание узбекских автолюбителей своим современным дизайном и высокотехнологичными решениями.