Polestar 4 СУВ: Шведский бренд подготовил серьезного конкурента для BMW iX3 и Tesla Model Y
Шведско-китайский бренд Polestar объявил, что 2 сентября официально представит свою новую, более практичную и вместительную модель Polestar 4 СУВ. Ожидается, что этот кроссовер составит конкуренцию таким престижным моделям на рынке, как BMW iX3 и Mercedes-Benz GLC Электрик. Новая модель делает упор на больший комфорт и возможности перевозки грузов по сравнению с предыдущей версией купе-кроссовера. Об этом сообщает издание.
Согласно официальным данным, опубликованным компанией, Polestar 4 СУВ предлагает «универсальные возможности хранения для любого путешествия» и высокий уровень гибкости. Внешний вид автомобиля характерен для традиционных кроссоверов, он адаптирован для повседневного использования и семейных поездок. По сообщению издания Autocar, в новой модели вместо системы заднего вида на базе камеры, как в версии купе, будет установлено традиционное заднее стекло.
Технические возможности и мощностьPolestar 4 СУВ технически будет близок к своему спортивному предшественнику. Автомобиль будет предлагаться в вариантах с задним и полным приводом (AWD). В топовой комплектации мощность двигателя достигает 544 л.с. (536 HP). Это обеспечивает электромобилю динамичное движение и быстрое ускорение.
Самая эффективная версия электромобиля способна преодолеть до 630 километров (391 милю) на одном заряде. Кроме того, он основан на 400-вольтовой архитектуре и поддерживает устройства быстрой зарядки мощностью 200 кВт. Это позволяет водителям тратить меньше времени на зарядку в дальних поездках.
Рыночная позиция и производствоНовый Polestar 4 СУВ будет производиться на заводе в Пусане, Южная Корея. Примечательно, что эта модель немного меньше кроссовера Polestar 3, производимого в США, ее длина составляет около 4850 мм. Этот размер делает его удобным в управлении как в городских условиях, так и на автомагистралях.
По мнению экспертов, Polestar 4 СУВ столкнется на рынке с широким кругом конкурентов. Среди них:
- Audi Q6 E-tron
- Lexus RZ
- Tesla Model Y
- BMW iX3
- Mercedes-Benz GLC Электрик
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