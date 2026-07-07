Порядок выдачи автомобиля со штрафстоянки изменится

В Узбекистане с 1 августа процесс выдачи разрешения на вывоз транспортного средства со штрафной площадки будет полностью переведен в электронный формат.

Согласно новому порядку, разрешение будет оформляться исключительно через информационную систему «Jarima maydonchasi» (Штрафная площадка). Для вывоза автомобиля со стоянки будет предоставляться специальный QR-код.

Министерство внутренних дел совместно с Налоговым комитетом и Министерством цифровых технологий в течение двух месяцев обеспечит полную интеграцию данной платформы с информационными системами налоговых органов.

После интеграции данные о транспортных средствах, помещенных на штрафстоянку, будут автоматически формироваться в налоговой системе.

В системе будут отражаться следующие данные:

• Марка и государственный номерной знак транспортного средства

• Время помещения автомобиля на стоянку и время его выезда

• Сумма оплаты, взысканная за оказанные услуги

• Реквизиты владельца штрафной площадки

Новый порядок позволит осуществлять электронный контроль расчетов в деятельности штрафных площадок и аккумулировать информацию о движении транспортных средств в единой системе.