Порядок выдачи автомобиля со штрафстоянки изменится

·35·Авто
Порядок выдачи автомобиля со штрафстоянки изменится

В Узбекистане с 1 августа процесс выдачи разрешения на вывоз транспортного средства со штрафной площадки будет полностью переведен в электронный формат.

Согласно новому порядку, разрешение будет оформляться исключительно через информационную систему «Jarima maydonchasi» (Штрафная площадка). Для вывоза автомобиля со стоянки будет предоставляться специальный QR-код.

Министерство внутренних дел совместно с Налоговым комитетом и Министерством цифровых технологий в течение двух месяцев обеспечит полную интеграцию данной платформы с информационными системами налоговых органов.

После интеграции данные о транспортных средствах, помещенных на штрафстоянку, будут автоматически формироваться в налоговой системе.

В системе будут отражаться следующие данные:

• Марка и государственный номерной знак транспортного средства
• Время помещения автомобиля на стоянку и время его выезда
• Сумма оплаты, взысканная за оказанные услуги
• Реквизиты владельца штрафной площадки

Новый порядок позволит осуществлять электронный контроль расчетов в деятельности штрафных площадок и аккумулировать информацию о движении транспортных средств в единой системе.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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