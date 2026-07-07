Порядок выдачи автомобиля со штрафстоянки изменится
В Узбекистане с 1 августа процесс выдачи разрешения на вывоз транспортного средства со штрафной площадки будет полностью переведен в электронный формат.
Согласно новому порядку, разрешение будет оформляться исключительно через информационную систему «Jarima maydonchasi» (Штрафная площадка). Для вывоза автомобиля со стоянки будет предоставляться специальный QR-код.
Министерство внутренних дел совместно с Налоговым комитетом и Министерством цифровых технологий в течение двух месяцев обеспечит полную интеграцию данной платформы с информационными системами налоговых органов.
После интеграции данные о транспортных средствах, помещенных на штрафстоянку, будут автоматически формироваться в налоговой системе.
В системе будут отражаться следующие данные:
• Марка и государственный номерной знак транспортного средства
• Время помещения автомобиля на стоянку и время его выезда
• Сумма оплаты, взысканная за оказанные услуги
• Реквизиты владельца штрафной площадки
Новый порядок позволит осуществлять электронный контроль расчетов в деятельности штрафных площадок и аккумулировать информацию о движении транспортных средств в единой системе.
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