Глава Алпине: Новый электрический А110 превзойдет бензиновую модель по всем параметрам

Знаменитый французский бренд Алпине работает над полной электрификацией своего легендарного спорткара А110. Глава компании Филипп Криф подчеркнул, что второе поколение А110 будет не только экологически чистым, но и превзойдет своего бензинового предшественника по уровню удовольствия от вождения и техническим характеристикам. Эта новость вызывает большой интерес у автолюбителей, так как Алпине обещает сохранить традиционные принципы легкости и управляемости. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Первый прототип нового спорткара под названием Алпине А110 Футуре был представлен на престижном фестивале скорости в Гудвуде (Гудвуд Фестивал оф Спид) в Англии. Несмотря на то, что внешне он напоминает текущую модель, его внутренняя часть оснащена совершенно новыми технологиями. В интервью изданию Autocar Криф сообщил, что 95 процентов деталей автомобиля были разработаны заново и не являются готовыми решениями, заимствованными у других моделей Renault Груп.

Новая платформа и распределение веса

Самая большая проблема для электромобилей — это вес батарей. Инженеры Алпине подошли к этому вопросу по-своему. Шасси новой Алпине Performance Платформ (АПП) отказалось от размещения батареи под полом, как это принято в обычных электромобилях. Вместо этого два небольших блока батарей расположены по бокам шасси (спереди и сзади). Такой метод обеспечивает низкую посадку автомобиля и способствует идеальному распределению веса.

По словам Крифа, хотя новый А110 немного длиннее и шире предыдущего, соотношение его длины и высоты осталось прежним. Это позволяет сохранить классический силуэт спорткара. Главная цель компании — несмотря на то, что это электромобиль, подарить водителю то самое знаменитое «ощущение легкости». Это является залогом успеха бренда Алпине.

Выносливость на гоночном треке

Электрические версии спорткаров часто не могут долго двигаться на высокой скорости из-за проблем с перегревом. Однако перед инженерами Алпине была поставлена строгая задача: новый А110 должен быть способен непрерывно двигаться на гоночном треке с максимальной скоростью и максимальным боковым ускорением не менее 20 минут. Этот показатель означает, что электромобиль готов не только к городским улицам, но и к профессиональным трассам.

Бензиновый А110, снятый в настоящее время с производства, уступает место достойному преемнику. Полноценная презентация новой электрической модели запланирована на следующий год. Ожидается, что в странах с быстро развивающимся рынком электромобилей такие эксклюзивные спорткары займут свое место в премиальном сегменте. Бренд Алпине намерен установить новый стандарт в мире электрических спорткаров за счет идеальной интеграции механики и электроники.