В Узбекистане автомобиль Cobalt теряет свои прежние позиции на рынке

На автомобильном рынке Узбекистана продажи Cobalt заметно сократились. В первом полугодии 2026 года было продано около 41 тысячи единиц этой модели. Это на 26,6 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Снижение оценивается примерно в 40 процентов. Такие изменения объясняются усилением конкуренции на рынке и расширением выбора для покупателей.

Долгие годы Cobalt оставался одной из основных моделей в бюджетном сегменте. Он пользовался высоким спросом не потому, что был лучшим автомобилем, а из-за относительно доступной цены и нехватки альтернативных вариантов.

В последнее время стали активнее продаваться такие модели, как Onix, Tracker, Kia Sonet и BYD. Эти автомобили привлекают покупателей разнообразием цен и возможностей.

Доля UzAuto на рынке также снизилась за год с 82,4 до 77,6 процента. Эти цифры показывают, что автомобильный рынок в Узбекистане постепенно меняется.