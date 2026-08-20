Легендарный МГ ЗР, покоривший Африку, продолжает участвовать в гонках

·4·Авто
Легендарный МГ ЗР, покоривший Африку, продолжает участвовать в гонках

В автомобильном мире есть легендарные машины, которые неизменно привлекают внимание своей выносливостью и богатой историей. Одним из таких уникальных автомобилей является хэтчбек МГ ЗР, принадлежащий Эдвард Лукстон. В своё время он участвовал в знаменитом марафоне Лондон то Капе Товн Раллй и успешно прошёл межконтинентальное испытание. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, этот раллийный автомобиль с 25-летней историей впечатляет не только своими достижениями в прошлом, но и тем, что продолжает активно участвовать в гонках сегодня. Хотя он не был самым мощным и дорогим суперкаром своей эпохи, эта техника, созданная на базе обычного хэтчбека, на практике доказала свою надёжность даже в самых тяжёлых условиях.

История суровых испытаний в Африке

Четырнадцать лет назад этот МГ ЗР принял участие в массовом ралли по маршруту Лондон — Кейптаун — одной из самых сложных и беспощадных дорог в мире. Тогда 29 дней непрерывных и жестоких испытаний, сложное дорожное покрытие и экстремальные климатические условия вывели из строя множество автомобилей.

Автомобиль был специально подготовлен к гонке специалистом Комплете Раллй Сервикес Овен Турнер. Экипаж в составе Рачел Вестей и Сузй Харвей успешно добрался до финиша и занял 28-е место среди 41 участника этого международного марафона.

Второе дыхание в руках нового поколения

Сегодня, приближаясь к своему 25-летнему юбилею, раллийный автомобиль не завершил карьеру. Его история продолжается на сложной и насыщенной испытаниями гоночной трассе, расположенной на территории военной базы в Северном Девоне, только теперь за рулём находится представитель нового поколения.

Эдвард Лукстон, работающий стажёром в национальной сетевой компании и вскоре отмечающий 19-летие, рассказывает о впечатлениях от управления автомобилем: &лакуо;Это мой первый опыт за рулём — до сих пор я был штурманом, а мой отец водил автомобиль, но теперь я получаю от этого огромное удовольствие!&ракуо;

Таким образом, легендарный хэтчбек МГ ЗР, который когда-то преодолел пустыни и каменистые дороги Африки, в руках молодых гонщиков обрёл второе дыхание и вновь демонстрирует свою спортивную выносливость.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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