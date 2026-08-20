Новая гибридная версия кроссовера Geely Monjaro выйдет на международный рынок

Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Автомобиль, который сейчас продаётся на китайском рынке под названием Ксингюе Л, представляет собой крупный кроссовер Д-сегмента длиной 4770 миллиметров. По данным иксбт.ком, новая модификация получит гибридную технологию нового поколения ЭМ-и, знакомую по более компактному кроссоверу Geely Старрай.

Geely пока держит в секрете полные технические характеристики новой силовой установки. Однако, учитывая, что модель Старрай с аналогичной системой ЭМ-и развивает суммарно 258 лошадиных сил благодаря 1,5-литровому атмосферному бензиновому двигателю и электромотору, можно предположить, что возможности Monjaro также будут высокими. Ёмкость батареи позволит преодолевать значительные расстояния исключительно на электротяге.

Полный привод и глобальная экспансия

В отличие от Старрай, оснащённого передним приводом, Monjaro PHEV получит систему полного привода (AWD), которая приводит в движение обе оси. Это обеспечит покупателям дополнительный комфорт и безопасность в различных дорожных условиях.

Согласно планам компании, новый кроссовер поступит в продажу на египетском рынке в августе текущего года. После этого автомобиль будет поэтапно выходить на другие международные рынки, включая европейские страны. Дебют в Великобритании намечен на следующий год.

Конкурентная среда и ценовая политика

На британском рынке Monjaro предстоит конкурировать с аналогичными китайскими гибридными кроссоверами Д-сегмента. В их число входят Омода 9, Джаеку 8, а также МГ ХС, BYD Сеал-У и Leapmotor C10.

Руководство Geely пока не объявило точные цены для Великобритании. Тем не менее ожидается, что стартовая стоимость будет немного превышать 40 000 фунтов стерлингов. Это поставит модель выше Старрай и выведет её на один уровень с конкурентами.

По заявлению производителя, Monjaro станет эталонной моделью в сегменте гибридных Д-СУВ благодаря передовым характеристикам управляемости и высоким стандартам качества. Кроме того, он будет выполнять роль флагмана в постоянно расширяющейся глобальной линейке бренда.