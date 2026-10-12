Автомобили Subaru будут защищать пешеходов с помощью подушки безопасности

·34·Авто
Автомобили Subaru будут защищать пешеходов с помощью подушки безопасности

Японская компания Subaru использует в своих автомобилях внешнюю подушку безопасности, предназначенную для защиты не только водителя и пассажиров, но и пешеходов. Эта система служит для снижения риска получения пешеходом тяжелых травм головы во время столкновения.

Согласно официальным данным Subaru, система срабатывает при определенных условиях столкновения, когда автомобиль движется со скоростью примерно 25–60 км/ч. Подушка безопасности закрывает заднюю часть капота, нижнюю зону ветрового стекла и передние боковые стойки. Это помогает уменьшить травмы, возникающие при ударе головы пешехода о твердые детали. Однако система срабатывает не при любом столкновении.

Технологию защиты пешеходов такого рода первой представила компания Volvo в 2012 году. Этой системой была оснащена модель Volvo V40. Jaguar Land Rover также использовал аналогичную технологию на некоторых своих автомобилях.

Subaru же продолжает применять внешние подушки безопасности для защиты пешеходов в некоторых своих моделях. По информации компании, эта технология доступна на нескольких моделях, продаваемых в Японии. Оснащение варьируется в зависимости от модели автомобиля и года выпуска.

Krash-testda avtomobilning old kapotiga o‘rnatilgan xavfsizlik yostig‘i manekenni urmoqda.
SubaruVolvo V40Jaguar Land Roverтехнология защиты пешеходов
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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