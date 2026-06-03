Объявлены цены продажи золотых слитков на 3 июня

·90·Экономика
Объявлены цены продажи золотых слитков на 3 июня
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Центральный банк Узбекистана объявил цены продажи мерных золотых слитков на 3 июня.

Цена 1 грамма золота выросла на 1 200 сумов по сравнению с предыдущим значением.

Цены на мерные золотые слитки следующие:
5 грамм — 9 689 000 сумов.
10 грамм — 18&нбсп;842 000 сумов.
20 грамм — 36&нбсп;685 000 сумов.
50 грамм — 91&нбсп;616 000 сумов.
100 грамм — 181&нбсп;018 000 сумов.

Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.

Примечание: Не забудьте уточнить наличие золотых слитков перед посещением офиса банка. Во многих отделениях слитки могут отсутствовать.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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