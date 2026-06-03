Объявлены цены продажи золотых слитков на 3 июня

Центральный банк Узбекистана объявил цены продажи мерных золотых слитков на 3 июня.

Цена 1 грамма золота выросла на 1 200 сумов по сравнению с предыдущим значением.

Цены на мерные золотые слитки следующие:

5 грамм — 9 689 000 сумов.

10 грамм — 18&нбсп;842 000 сумов.

20 грамм — 36&нбсп;685 000 сумов.

50 грамм — 91&нбсп;616 000 сумов.

100 грамм — 181&нбсп;018 000 сумов.

Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.

Примечание: Не забудьте уточнить наличие золотых слитков перед посещением офиса банка. Во многих отделениях слитки могут отсутствовать.