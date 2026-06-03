Биржа Binance прекращает поддержку НФТ и переносит их в кошелек

·36·Экономика
Биржа Binance прекращает поддержку НФТ и переносит их в кошелек

Криптовалютная биржа Binance объявила о прекращении поддержки невзаимозаменяемых токенов (НФТ) на своей платформе и переносе управления НФТ в свой личный кошелек Binance Валлет. Согласно заявлению компании в среду, это изменение обеспечит пользователям большее удобство при использовании функций Веб3 и децентрализованных приложений. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Владельцы НФТ должны вывести свои токены с платформы до 3 июля, после чего доступ к ним будет закрыт. Для владельцев непередаваемых НФТ Binance Академй предоставит ПДФ-сертификат о завершении курса. Это решение свидетельствует о том, что многие биржи отходят от сферы НФТ и переключают внимание на другие направления, такие как токенизированные активы.

Для поддержки пользователей в этом процессе Binance запустила две акции по компенсации комиссий за вывод НФТ. Первая акция касается общих НФТ, вторая — токенов из коллекции Криштиану Роналду (КР7). Биржа выберет до 100 000 пользователей и выплатит каждому компенсацию в размере 1 USDC.

Рынок НФТ в последнее время переживает значительный спад. Даже ведущие коллекции, такие как КрйптоПункс, не смогли вернуться к пиковым показателям лета 2022 года. Ранее биржа Kraken и маркетплейс ОпенСеа также прекратили поддержку НФТ в сети BNB Смарт Чаин.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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