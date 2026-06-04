Цена биткоина упала до $62 000: ликвидированы позиции на миллиарды долларов

На рынке криптовалют наблюдается резкий спад: цена биткоина упала до отметки $62 000. В результате этого падения на фьючерсных рынках были ликвидированы длинные позиции (ставки на рост) на миллиарды долларов, что еще больше усилило давление продаж на рынке. Об этом сообщает Коиндеск.ком .

По мнению аналитиков, такая волатильность цены биткоина вызывает беспокойство у инвесторов. За последние 24 часа рыночная капитализация значительно сократилась, что негативно сказалось не только на основной криптовалюте, но и на ценах Ethereum и других альткоинов.

Волна ликвидаций в основном затронула трейдеров, торгующих с высоким кредитным плечом. По данным бирж, объем автоматически закрытых позиций в результате неожиданного падения цены биткоина достиг рекордного уровня за последние месяцы.

В настоящее время участники рынка внимательно следят за решениями ФРС и глобальными экономическими показателями. В то время как крипторынок сохраняет корреляцию с традиционными финансовыми рынками, в частности с индексами Насдак и С&П 500, психологическая отметка в $60 000 остается важной точкой поддержки для биткоина.