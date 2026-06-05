Криптомиллиардеры финансируют партию Найджела Фаража

·35·Экономика
Криптомиллиардеры финансируют партию Найджела Фаража

Партия Реформ УК под руководством Найджела Фаража получила в этом году пожертвования в размере 7 млн фунтов стерлингов (9,4 млн долларов США) от двух криптомиллиардеров. Согласно данным, опубликованным Избирательной комиссией в четверг, по этому показателю партия обошла все другие политические силы страны. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В частности, Кристофер Харборн, владеющий долей в эмитенте стейблкоина Tether, перевел партии 4 млн долларов США, а соучредитель криптобиржи BitMEX Бен Дело — 5,4 млн долларов США. Для сравнения, в первом квартале года лейбористы и консерваторы смогли привлечь лишь около 5,4 млн долларов США каждый.

Реформ УК позиционирует себя как партия, поддерживающая криптовалюты. Она стала первой политической силой в Великобритании, начавшей принимать пожертвования в биткоинах (БТК). Фарадж предложил снизить налог на прирост капитала от криптоактивов с 24% до 10% и создать резерв биткоинов в Банке Англии (Банк оф Энгланд).

Криптоиндустрия тратит значительные средства, чтобы влиять на политические решения. В США крипто-ПАК (политические комитеты действий) также потратили миллионы долларов на поддержку своих кандидатов перед промежуточными выборами в ноябре. Хотя Найджел Фараж столкнулся с проверками по поводу личного подарка в размере 6,7 млн долларов США, он подчеркивает, что эти средства были выделены на расходы по безопасности до того, как он стал членом парламента.

Показатели сбора средств партией Реформ УК в первом квартале выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом финансирование всех политических партий Великобритании увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

БиткоинКриптовалютаИнвестицииНайджел ФаражЭкономика
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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