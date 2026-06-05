Банки будут оценивать заемщиков с помощью искусственного интеллекта

Президент Шавкат Мирзиёев утвердил пакет мер по цифровизации финансовых услуг.

Согласно документу, к 2030 году объем кредитования малого и среднего бизнеса увеличится в три раза. Планируется довести его долю в ВВП до 20 процентов.

Также установлено, что доля онлайн-микрокредитов должна составлять 60 процентов кредитного портфеля.

С 1 июля 2026 года будет запущена цифровая платформа для онлайн-кредитования. Банки получат возможность бесплатно использовать данные системы «Электронное правительство» для оценки заемщиков.

С 1 декабря 2026 года внедряется альтернативный скоринг на основе искусственного интеллекта. Система анализирует заемщиков на основе 71 набора данных, включая налоги, доходы, имущество, коммунальные платежи и наличие судимости.

Банки должны обеспечить выдачу необеспеченных онлайн-микрокредитов в течение 1 часа.

Кроме того, в течение двух месяцев в банках будет запущен сервис «АИ-консультант». Он поможет предпринимателям разрабатывать бизнес-идеи с учетом особенностей махаллей.

Реформа направлена на упрощение доступа к капиталу для предприятий без кредитной истории. Также она служит для автоматизации процесса оценки кредитных рисков.