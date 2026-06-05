Форвард Индустриес перевела СОЛ на 32 млн долларов после убытка в 1 млрд долларов

·37·Экономика
Форвард Индустриес перевела СОЛ на 32 млн долларов после убытка в 1 млрд долларов

Согласно данным блокчейна, компания Форвард Индустриес, зарегистрированная на бирже Насдак, в четверг перевела токены Solana на сумму около 31,9 млн долларов на платформу Coinbase Приме. Анализ Архам Intelligence показывает, что с кошелька, принадлежащего компании, на институциональную торговую платформу было направлено 455 784 токена СОЛ. Это первое ончейн-действие компании за последний месяц. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Хотя перевод средств на платформу Coinbase Приме не обязательно означает их немедленную продажу, обычно это свидетельствует о торговых действиях институциональных инвесторов, направленных на обеспечение ликвидности или снижение рисков. После этой транзакции, по данным Яху Финанке, акции Форвард Индустриес подешевели на 6% на предварительных торгах в пятницу, составив 3,97 доллара.

Компания начала накапливать активы Solana в рамках своей казначейской стратегии с сентября 2025 года. Согласно отчету за декабрь, Форвард Индустриес стала крупнейшим корпоративным держателем этого актива. Компания сообщила, что приобрела в общей сложности 6,83 млн токенов СОЛ по средней цене 232,08 доллара, на общую сумму 1,59 млрд долларов.

Однако, по данным КоинГеко, с тех пор цена Solana упала почти на 72% и сейчас торгуется около 64,63 доллара. Это означает, что стоимость первоначальных инвестиций компании снизилась до 441 млн долларов, а размер бумажных (нереализованных) убытков достиг примерно 1,15 млрд долларов.

В настоящее время Форвард Индустриес остается крупнейшим публичным держателем этой криптовалюты с более чем 7 млн СОЛ. На фоне затяжного спада на крипторынке публичные компании, хранящие цифровые активы на своих балансах, сталкиваются с сильным давлением со стороны инвесторов.

SolanaForward IndustriesКриптовалютаБиржаИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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