Насколько может упасть цена биткоина, если он потеряет уровень 60 000 долларов

Биткоин (БТК) демонстрирует худшие недельные показатели с ноября 2022 года, и к пятнице недельное снижение достигло 15%. После падения цены криптовалюты до 61 000 долларов США она сейчас торгуется в районе 62 500 долларов США. Восстановление примерно на 1 500 долларов США указывает на то, что «быки» все еще пытаются защитить психологически важный уровень поддержки в 60 000 долларов США. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

По мнению аналитика Радза, даже если биткоин опустится ниже 60 000 долларов США, он может быстро восстановиться благодаря высокому спросу. Эксперт отмечает, что в худшем сценарии цена может упасть до 55 000 долларов США. Основной причиной называется 200-недельная простая скользящая средняя (200-дай СМА), поскольку этот уровень исторически служил сильной зоной долгосрочной поддержки.

Исторические данные показывают, что повторное тестирование уровня 200-недельной СМА в 2019, 2020, 2022 и 2023 годах отмечало минимальные точки перед этапами сильного восстановления. Например, в феврале 2023 года после тестирования этой линии биткоин вырос более чем на 37%. В настоящее время БТК во второй раз пытается закрепиться выше этой важной линии.

Однако фигура «медвежий флаг» (беар флаг) в техническом анализе указывает на то, что коррекция может опуститься ниже 55 000 долларов США. По состоянию на пятницу БТК пробил нижнюю границу этой фигуры, а рост объема торгов свидетельствует о сильном давлении за этим движением. Если снижение продолжится, следующей основной целью ожидается горизонтальная зона поддержки в районе 50 000 – 51 000 долларов США.