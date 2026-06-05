Насколько может упасть цена биткоина, если он потеряет уровень 60 000 долларов

·151·Экономика
Насколько может упасть цена биткоина, если он потеряет уровень 60 000 долларов

Биткоин (БТК) демонстрирует худшие недельные показатели с ноября 2022 года, и к пятнице недельное снижение достигло 15%. После падения цены криптовалюты до 61 000 долларов США она сейчас торгуется в районе 62 500 долларов США. Восстановление примерно на 1 500 долларов США указывает на то, что «быки» все еще пытаются защитить психологически важный уровень поддержки в 60 000 долларов США. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

По мнению аналитика Радза, даже если биткоин опустится ниже 60 000 долларов США, он может быстро восстановиться благодаря высокому спросу. Эксперт отмечает, что в худшем сценарии цена может упасть до 55 000 долларов США. Основной причиной называется 200-недельная простая скользящая средняя (200-дай СМА), поскольку этот уровень исторически служил сильной зоной долгосрочной поддержки.

Исторические данные показывают, что повторное тестирование уровня 200-недельной СМА в 2019, 2020, 2022 и 2023 годах отмечало минимальные точки перед этапами сильного восстановления. Например, в феврале 2023 года после тестирования этой линии биткоин вырос более чем на 37%. В настоящее время БТК во второй раз пытается закрепиться выше этой важной линии.

Однако фигура «медвежий флаг» (беар флаг) в техническом анализе указывает на то, что коррекция может опуститься ниже 55 000 долларов США. По состоянию на пятницу БТК пробил нижнюю границу этой фигуры, а рост объема торгов свидетельствует о сильном давлении за этим движением. Если снижение продолжится, следующей основной целью ожидается горизонтальная зона поддержки в районе 50 000 – 51 000 долларов США.

БиткоинКриптовалютаРынокИнвестицииБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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