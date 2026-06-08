Инфляция в США и решение ЕЦБ: еженедельный криптоанализ

На предстоящей неделе ожидается ряд важных макроэкономических событий для рынка криптовалют и блокчейн-индустрии. Внимание инвесторов сосредоточено преимущественно на показателях инфляции в США и решении Европейского центрального банка по процентным ставкам. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

Ожидается, что публикация индекса потребительских цен (КПИ) в США окажет прямое влияние на стоимость таких цифровых активов, как Bitcoin и Ethereum. Если инфляция окажется выше ожиданий, ФРС может продолжить жесткую денежно-кредитную политику, что снизит спрос на рисковые активы.

Кроме того, заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) также определит экономический климат. Стабильность валюты ЭУР и прогнозы по процентным ставкам могут вызвать колебания на глобальных финансовых рынках, включая криптобиржи.

В рамках еженедельного криптоанализа также рассматриваются обновления блокчейн-проектов и изменения в крупных экосистемах. Уровень ликвидности имеет ключевое значение для Solana и других альткоинов в текущих макроэкономических условиях.

Подводя итог, эта неделя станет для криптоинвесторов периодом осторожности и принятия стратегических решений. Изменения в глобальной экономике определят дальнейшее направление рынка цифровых активов.