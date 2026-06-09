Битмине довела свои резервы Ethereum до 5,54 млн ETH

Компания Битмине Иммерсион Течнологиес за прошедшую неделю приобрела около 127 000 токенов, увеличив свои активы в Ether до 5,54 млн ETH. В настоящее время компания владеет 4,59% от общего предложения Ethereum. По словам представителей компании, они приблизились к установленной цели в 5% (Алчемй оф 5%) на 92%. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В настоящее время 85% активов Битмине, или 4,72 млн ETH, размещены в стейкинге через валидаторную инфраструктуру, что по текущим ценам составляет примерно 7,7 млрд долларов США. Компания ожидает получать годовой доход в размере 230 млн долларов США от этой стейкинговой позиции. Если все активы будут направлены в стейкинг через МАВАН и других партнеров, годовая прибыль может вырасти до 270 млн долларов США.

Несмотря на спад на рынке криптовалют, председатель Битмине Том Ли подчеркнул, что достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) повысят спрос на открытые блокчейны, такие как Ethereum. Согласно данным КоинМаркетКап, глобальная капитализация рынка криптовалют в настоящее время составляет 2,19 трлн долларов США, что значительно ниже показателя в 2,69 трлн долларов США, зафиксированного 9 мая.

По состоянию на 7 июня Битмине владеет 5 543 872 ETH и 204 биткоинами (BTC), а также наличностью в размере 247 млн долларов США и долями в компаниях Беаст Индустриес и Эигхтко Холдингс. Согласно данным КоинГеко, Битмине является крупнейшей публичной компанией в мире по объему резервов Ether. Ее показатель в шесть раз превышает показатель компании ШарпЛинк, занимающей второе место.

На фоне общего снижения на рынке Ethereum Фундатион продолжает продавать свои активы. В мае фонд продал 20 000 ETH за 46,8 млн долларов США. С начала года общий объем проданного фондом Ether достиг 25 000 ETH. Тем не менее, акции Битмине подорожали более чем на 6% после объявления в понедельник.