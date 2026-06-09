Битмине довела свои резервы Ethereum до 5,54 млн ETH

·1·Экономика
Битмине довела свои резервы Ethereum до 5,54 млн ETH

Компания Битмине Иммерсион Течнологиес за прошедшую неделю приобрела около 127 000 токенов, увеличив свои активы в Ether до 5,54 млн ETH. В настоящее время компания владеет 4,59% от общего предложения Ethereum. По словам представителей компании, они приблизились к установленной цели в 5% (Алчемй оф 5%) на 92%. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В настоящее время 85% активов Битмине, или 4,72 млн ETH, размещены в стейкинге через валидаторную инфраструктуру, что по текущим ценам составляет примерно 7,7 млрд долларов США. Компания ожидает получать годовой доход в размере 230 млн долларов США от этой стейкинговой позиции. Если все активы будут направлены в стейкинг через МАВАН и других партнеров, годовая прибыль может вырасти до 270 млн долларов США.

Несмотря на спад на рынке криптовалют, председатель Битмине Том Ли подчеркнул, что достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) повысят спрос на открытые блокчейны, такие как Ethereum. Согласно данным КоинМаркетКап, глобальная капитализация рынка криптовалют в настоящее время составляет 2,19 трлн долларов США, что значительно ниже показателя в 2,69 трлн долларов США, зафиксированного 9 мая.

По состоянию на 7 июня Битмине владеет 5 543 872 ETH и 204 биткоинами (BTC), а также наличностью в размере 247 млн долларов США и долями в компаниях Беаст Индустриес и Эигхтко Холдингс. Согласно данным КоинГеко, Битмине является крупнейшей публичной компанией в мире по объему резервов Ether. Ее показатель в шесть раз превышает показатель компании ШарпЛинк, занимающей второе место.

На фоне общего снижения на рынке Ethereum Фундатион продолжает продавать свои активы. В мае фонд продал 20 000 ETH за 46,8 млн долларов США. С начала года общий объем проданного фондом Ether достиг 25 000 ETH. Тем не менее, акции Битмине подорожали более чем на 6% после объявления в понедельник.

BitmineEthereumETHКриптовалютаБлокчейн
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Laylo
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