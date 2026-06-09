MetaMask представила новый кошелек для агентов искусственного интеллекта

Компания MetaMask запустила самокастодиальный криптокошелек, позволяющий агентам искусственного интеллекта (ИИ) совершать транзакции в протоколах ДеФи под контролем безопасности и расходов, заданных пользователем. Пользователи могут подключить кошелек Агент Валлет к ИИ-фреймворкам и предоставить программным агентам права на работу в рамках разрешенных протоколов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Новый кошелек совместим с популярными системами, такими как OpenAI Кодекс, Claude Коде, ОпенКлав и Хермес. По данным MetaMask, все транзакции, инициированные ИИ-агентами, перед исполнением проходят проверку через системы симуляции, обнаружения угроз и защиты от МЭВ. Действия, признанные подозрительными или выходящими за рамки установленных правил, требуют ручного подтверждения пользователем.

Кошелек поддерживает обмен токенов (свопы), торговлю бессрочными фьючерсами, рынки прогнозов и предоставление ликвидности во всех экосистемах, совместимых с сетью Ethereum, а также на платформе Hyperliquid. MetaMask предоставляет гарантию защиты от убытков на сумму до 10 000 УСД для транзакций, признанных безопасными системой защиты.

В настоящее время продукт доступен ограниченной группе пользователей в рамках программы раннего доступа, а более широкий запуск запланирован на конец этого лета. Крупные компании, такие как Coinbase и Фиреблокс, также развивают автономную платежную инфраструктуру для ИИ-агентов в сфере криптовалют. Например, система Агентик Валлетс от Coinbase уже обрабатывает миллионы транзакций в сети Base.

Платежная активность на основе искусственного интеллекта растет не только в криптоиндустрии, но и в традиционных финансовых системах. В апреле компания Visa запустила платформу Интеллигент Коммерке Коннект, которая позволяет выбирать товары и оплачивать их от имени потребителей.