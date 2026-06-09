10 июня прогнозируется рост курса доллара
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• НБУ — 12 000 сумов.
• Анорбанк — 12 020 сумов.
Прогнозируется, что 10 июня курс доллара вырастет на 21–22 сума. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• НБУ — 12 000 сумов.
• Асакабанк — 11 990 сумов.
• МКБанк — 11 990 сумов.
• Агробанк — 11 980 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Анорбанк — 12 020 сумов.
• Апексбанк — 12 020 сумов.
• Тенгебанк — 12 020 сумов.
• Октобанк — 12 040 сумов.
Курс может измениться в течение дня. Для получения точного курса посетите официальные сайты банков.
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