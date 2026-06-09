10 июня прогнозируется рост курса доллара

·9·Экономика
10 июня прогнозируется рост курса доллара

Прогнозируется, что 10 июня курс доллара вырастет на 21–22 сума. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• НБУ — 12 000 сумов.
• Асакабанк — 11 990 сумов.
• МКБанк — 11 990 сумов.
• Агробанк — 11 980 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Анорбанк — 12 020 сумов.
• Апексбанк — 12 020 сумов.
• Тенгебанк — 12 020 сумов.
• Октобанк — 12 040 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для получения точного курса посетите официальные сайты банков.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Великобритания может выделить розничным фондам 10-процентную квоту на криптоактивыВеликобритания может выделить розничным фондам 10-процентную квоту на криптоактивыСегодня, 05:17Биткоин выше 63 000 долларов, акции ИИ и альткоины растутБиткоин выше 63 000 долларов, акции ИИ и альткоины растутСегодня, 05:17Хуманитй Протокол подверглась хакерской атаке: токен Х подешевел на 85%Хуманитй Протокол подверглась хакерской атаке: токен Х подешевел на 85%Сегодня, 04:13MetaMask представила новый кошелек для агентов искусственного интеллектаMetaMask представила новый кошелек для агентов искусственного интеллектаСегодня, 22:12Битмине довела свои резервы Ethereum до 5,54 млн ETHБитмине довела свои резервы Ethereum до 5,54 млн ETHСегодня, 21:11Binance: Рынок токенизированных активов вырос на 600%Binance: Рынок токенизированных активов вырос на 600%Сегодня, 21:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая