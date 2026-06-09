10 июня прогнозируется рост курса доллара

Прогнозируется, что 10 июня курс доллара вырастет на 21–22 сума. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• НБУ — 12 000 сумов.

• Асакабанк — 11 990 сумов.

• МКБанк — 11 990 сумов.

• Агробанк — 11 980 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Анорбанк — 12 020 сумов.

• Апексбанк — 12 020 сумов.

• Тенгебанк — 12 020 сумов.

• Октобанк — 12 040 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для получения точного курса посетите официальные сайты банков.