Архитектор МиКА: ЕС следует сосредоточиться на токенизации вместо ДеФи

·3·Экономика
Архитектор МиКА: ЕС следует сосредоточиться на токенизации вместо ДеФи

По словам советника Европейской комиссии Питера Керстенса, Европейскому Союзу следует уделять внимание более широкой системе цифровых активов, охватывающей реальные активы и токенизацию, вместо регулирования сектора децентрализованных финансов (ДеФи) через вторую версию регламента МиКА. В настоящее время Европейская комиссия проводит общественные консультации по МиКА, которые продлятся до 31 августа. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

По мнению Керстенса, одного из архитекторов МиКА, законы можно применять к людям и организациям, однако прямое регулирование компьютерных сетей является сложной задачей. Он охарактеризовал сферу ДеФи как «действие без представителей», отметив, что для ее регулирования потребуется новая правовая доктрина. При этом он заявил, что не считает действующие правила МиКА устаревшими.

Переходный период регламента МиКА завершится 1 июля. После этого поставщики услуг с криптоактивами должны будут получить специальную лицензию или прекратить обслуживание клиентов из Европейского Союза. Хотя протоколы ДеФи пока остаются за рамками МиКА, они включены в список новых рисков.

Ранее в рабочем документе Европейского центрального банка, проанализировавшего такие протоколы, как Aave, MakerDAO и Uniswap, было выявлено, что более 80% их управленческих токенов сосредоточено всего в 100 кошельках. Это вызывает вопросы о том, насколько эти организации действительно децентрализованы и насколько правильно их исключение из сферы регулирования МиКА.

MiCAКриптоDeFiТокенизацияЕвропейский Союз
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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