Угроза квантовых компьютеров: почему Bitcoin уязвим больше, чем Ethereum

·1·Экономика
Угроза квантовых компьютеров: почему Bitcoin уязвим больше, чем Ethereum

Если бы Bitcoin и Ethereum были изобретены в один день, сегодня никто бы не услышал о Bitcoin. Аналитики Citi и исследования Google Куантум AI показывают, что развитие технологий квантовых вычислений значительно сократило время для атак на цифровые активы. Самый тревожный вывод заключается в том, что Bitcoin сталкивается с гораздо большей квантовой угрозой, чем Ethereum, и эта разница связана не только с технологией, но и с системой управления. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

Согласно исследованию Google и Стэнфордского университета, вычислительные ресурсы, необходимые для взлома криптографии Bitcoin, в 20 раз меньше, чем предполагалось ранее. Достаточно развитый квантовый компьютер с менее чем 500 000 физических кубитов может определить закрытый ключ кошелька Bitcoin по открытому ключу всего за девять минут. Пока такой машины не существует, но время для ответственных действий сокращается быстрее, чем полагают многие институты.

Безопасность Bitcoin опирается на алгоритмы цифровой подписи на эллиптических кривых. В момент совершения транзакции открытый ключ на короткое время становится видимым в цепочке. Квантовые компьютеры, работающие на основе алгоритма Шора, могут перехватить закрытый ключ именно в этот промежуток времени. По мнению экспертов, к 2028 году квантовые компьютеры могут достичь уровня взлома этой криптографии, что поставит под угрозу средства в размере около 6,9 млн BTC.

Хотя обновление системы Bitcoin теоретически возможно, на практике его консервативная система управления является серьезным препятствием. Например, внедрение таких обновлений, как СегВит и Тапрут, заняло 7–8 лет. Ethereum же подходит к вопросу квантовой устойчивости системно. Обновление Пектра, реализованное в 2025 году, и дорожная карта, основанная на стандартах НИСТ, готовят платформу Ethereum к будущему, защищенному от квантовых атак.

BitcoinEthereumКриптовалютаКвантовый компьютерБлокчейн
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Laylo
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