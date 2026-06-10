Анчораге Дигитал поддержала новые правила АМЛ Министерства финансов США

Анчораге Дигитал, федерально лицензированный криптобанк США и провайдер инфраструктуры стейблкоинов, объявил о поддержке системы борьбы с отмыванием денег (АМЛ) и санкционного режима, предложенных Министерством финансов США в рамках закона ГЭНИУС Акт. В официальном письме компании подчеркивается, что эти правила обеспечивают правильный баланс между соблюдением нормативных требований и инновациями. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Хотя Анчораге Дигитал считает целесообразным возложение обязательств по АМЛ на эмитентов стейблкоинов, компания попросила Минфин прояснить ответственность в отношении санкций на вторичном рынке. В частности, компания настаивает на том, что эмитенты не должны нести строгую ответственность за невозможность самостоятельного выявления подсанкционных пользователей, совершающих транзакции на вторичном рынке через их смарт-контракты.

Согласно новым правилам, предложенным в апреле, эмитенты стейблкоинов классифицируются как финансовые институты в рамках Закона о банковской тайне (БСА). Это накладывает на них строгие требования, такие как проверка клиентов (КЙК) и отчетность о подозрительной деятельности. Данный проект, разработанный ФинКЭН и ОФАК, направлен на приведение сферы стейблкоинов в соответствие с действующими стандартами АМЛ в США.

Однако не все представители криптоиндустрии одобряют эту инициативу. Компании, такие как Hyperliquid и Парадигм, выразили критику по поводу обязательств на вторичном рынке, опасаясь, что текущая система может возложить на эмитентов ответственность за пользователей, с которыми они не связаны напрямую. Анчораге Дигитал, в свою очередь, отметила, что четкие и рабочие правила укрепят лидерство США в будущей платежной инфраструктуре.