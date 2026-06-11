Канадский подросток украл криптовалюту на 13 миллионов долларов и потратил её на роскошь

·9·Экономика
Канадский подросток украл криптовалюту на 13 миллионов долларов и потратил её на роскошь

Прокуратура США обвинила канадского подростка в краже криптовалюты на сумму более 13 миллионов долларов с помощью методов социальной инженерии. 20-летний Трентон Ричард Джонстон потратил эти средства на роскошную жизнь в Майами и Лос-Анджелесе, включая покупку дорогих автомобилей, ювелирных изделий и путешествия на частных самолетах. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно данным следствия, Джонстон и его сообщники выдавали себя за сотрудников Google, Trezor и других криптокомпаний, чтобы получить доступ к учетным записям пользователей. Во вторник Джонстон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, что позволило ему избежать наказания в виде лишения свободы сроком до 40 лет.

В криптомире атаки с использованием социальной инженерии становятся все более распространенными. Глава компании Кйверс Дедди Лавид отмечает, что сегодня крупнейшие кражи совершаются не из-за ошибок в сложном коде, а благодаря человеческому фактору и манипуляциям. Скорость и необратимость криптовалютных транзакций создают дополнительные удобства для мошенников.

Согласно судебным документам, в феврале 2024 года мошенники убедили первую жертву в том, что её аккаунты Google и Coinbase взломаны, и похитили 41 000 долларов в Ethereum (ETH). Спустя месяц они обманули другого пользователя из Калифорнии, выведя с его кошелька Bitcoin (BTC) на сумму 13 миллионов долларов.

Около 1,2 миллиона долларов из украденных средств были потрачены на роскошный образ жизни всего за два месяца. На эти деньги Джонстон приобрел и арендовал дорогие автомобили, такие как два BMW и Lamborghini Авентадор СВДж. Владелец компании по прокату автомобилей Брэндон Тардибон, помогавший ему в этом преступлении, также признал свою вину.

BitcoinКриптовалютаМошенничествоИнвестицииБлокчейн
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мягкие данные по инфляции дали импульс крипторынкуМягкие данные по инфляции дали импульс крипторынкуСегодня, 05:57На 12 июня прогнозируется снижение курса доллараНа 12 июня прогнозируется снижение курса доллараСегодня, 05:45Инфляция в США превысила 4%: ожидается падение цен на Bitcoin и золотоИнфляция в США превысила 4%: ожидается падение цен на Bitcoin и золотоСегодня, 05:15Два штата США готовятся к запрету криптоматовДва штата США готовятся к запрету криптоматовСегодня, 04:19Блокчаин.ком запустила новый торговый инструмент, связанный с акциями SpaceXБлокчаин.ком запустила новый торговый инструмент, связанный с акциями SpaceXСегодня, 20:12Почему задерживается кешбэк? Налоговый комитет дал разъясненияПочему задерживается кешбэк? Налоговый комитет дал разъясненияСегодня, 19:40
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая