Канадский подросток украл криптовалюту на 13 миллионов долларов и потратил её на роскошь

Прокуратура США обвинила канадского подростка в краже криптовалюты на сумму более 13 миллионов долларов с помощью методов социальной инженерии. 20-летний Трентон Ричард Джонстон потратил эти средства на роскошную жизнь в Майами и Лос-Анджелесе, включая покупку дорогих автомобилей, ювелирных изделий и путешествия на частных самолетах. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно данным следствия, Джонстон и его сообщники выдавали себя за сотрудников Google, Trezor и других криптокомпаний, чтобы получить доступ к учетным записям пользователей. Во вторник Джонстон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, что позволило ему избежать наказания в виде лишения свободы сроком до 40 лет.

В криптомире атаки с использованием социальной инженерии становятся все более распространенными. Глава компании Кйверс Дедди Лавид отмечает, что сегодня крупнейшие кражи совершаются не из-за ошибок в сложном коде, а благодаря человеческому фактору и манипуляциям. Скорость и необратимость криптовалютных транзакций создают дополнительные удобства для мошенников.

Согласно судебным документам, в феврале 2024 года мошенники убедили первую жертву в том, что её аккаунты Google и Coinbase взломаны, и похитили 41 000 долларов в Ethereum (ETH). Спустя месяц они обманули другого пользователя из Калифорнии, выведя с его кошелька Bitcoin (BTC) на сумму 13 миллионов долларов.

Около 1,2 миллиона долларов из украденных средств были потрачены на роскошный образ жизни всего за два месяца. На эти деньги Джонстон приобрел и арендовал дорогие автомобили, такие как два BMW и Lamborghini Авентадор СВДж. Владелец компании по прокату автомобилей Брэндон Тардибон, помогавший ему в этом преступлении, также признал свою вину.