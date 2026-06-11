Венгрия отменяет ограничения на торговлю криптовалютой

·9·Экономика
Венгрия отменяет ограничения на торговлю криптовалютой

Правительство Венгрии приняло решение декриминализовать торговлю криптовалютой и отменить строгие ограничения, введенные в прошлом году. Как сообщила на пресс-конференции в четверг пресс-секретарь правительства Анита Кёбёль, тюремные сроки и другие административные барьеры, установленные для крипто-фиатных и крипто-криптовалютных транзакций, будут сняты. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Кёбёль отметила, что законодательство, принятое в 2025 году, сделало невозможным ведение деятельности на рынке и отпугнуло инвесторов. Согласно этим правилам, каждая операция по обмену криптовалюты должна была иметь специальный сертификат, в противном случае транзакция считалась незаконной и влекла за собой уголовную ответственность. Это привело к резкому падению объемов криптоторговли в стране.

Эти жесткие меры затронули не только местных пользователей, но и международные платформы. В частности, крупные платформы цифровых активов, такие как Revolut, были вынуждены приостановить криптоуслуги в Венгрии. Кроме того, данные ограничения вызвали проверку со стороны Европейского союза, так как их соответствие правилам блока было поставлено под сомнение.

Согласно прежнему порядку, для проверки происхождения криптоактивов и идентификации владельцев кошельков требовалось разрешение специального уполномоченного органа. Теперь правительство Венгрии стремится смягчить эту систему, чтобы привлечь инвестиции в экономику и восстановить число участников крипторынка.

ВенгрияКриптовалютаБиткоинИнвестицииЭкономика
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Laylo
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