Токен БЭАТ от Аудиера вырос на 1500% за месяц, обогнав Bitcoin и Ethereum

Нативный токен музыкальной платформы с искусственным интеллектом Аудиера, БЭАТ, продемонстрировал беспрецедентный рост за последний месяц. В то время как цены на Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) упали на 25% и 30% соответственно, стоимость БЭАТ выросла более чем на 1500%, достигнув рекордного уровня в 9,20 УСД. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает об этом.

Этот резкий рост сделал БЭАТ одним из самых привлекательных активов, связанных с искусственным интеллектом на крипторынке. Основными драйверами повышения цены стали отчеты о доходах платформы, механизм сжигания токенов (бурн) и ликвидация коротких позиций. Проект Аудиера объявил, что за неделю с 1 по 8 июня получил доход в размере 772 045 БЭАТ.

Экономическая модель Аудиера напоминает токен HYPE проекта Hyperliquid. По данным компании, из обращения было выведено в общей сложности 12,35 млн БЭАТ. Процесс сжигания токенов сокращает предложение, создавая дефляционное давление и повышая стоимость актива в условиях высокого спроса. Однако эксперты предупреждают, что модель Аудиера еще нова и при снижении доходов цена может резко упасть.

Ситуация на рынке деривативов также способствовала росту цены. С мая было закрыто (ликвидировано) коротких позиций по БЭАТ на сумму 28,72 млн УСД. Это означает, что трейдеры, делавшие ставку на падение цены, понесли вдвое больше убытков, чем те, кто верил в рост. В настоящее время БЭАТ с его ограниченным предложением в 1 миллиард продолжает привлекать внимание инвесторов.