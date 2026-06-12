Биржа KuCoin отказывается выплатить инвестору 2 миллиона долларов

·0·Экономика
Биржа KuCoin отказывается выплатить инвестору 2 миллиона долларов

Швейцарский инвестор Дидье Рабль сообщил, что не может взыскать с криптовалютной биржи KuCoin более 2 миллионов долларов, несмотря на решение Верховного суда Сейшельских островов. Спор возник из-за токенов, которые были делистингованы биржей и объявлены «брошенными». Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно решению суда от 11 декабря 2025 года, Рабль был признан законным владельцем примерно 21 миллиона токенов КоинПокер (ЧП), хранящихся на платформе KuCoin. Суд обязал структуры биржи, зарегистрированные на Сейшельских островах, выплатить инвестору компенсацию в размере 2 000 000 USDt и 10 000 долларов в качестве возмещения морального вреда.

Как выяснилось, в 2021 году KuCoin разослала уведомления о делистинге токенов ЧП и объявила активы, не выведенные после установленного срока, своей собственностью. Однако суд подчеркнул, что такое одностороннее решение биржи не может аннулировать имущественные права клиента, поскольку первоначальный договор не содержал пункта о конфискации активов.

Блокчейн-анализ показал, что 21 миллион токенов ЧП по-прежнему хранятся на адресе в сети Этерскан под названием «KuCoin 6». Это составляет около 5,9% от общего предложения. Представители KuCoin не участвовали в судебных заседаниях и пока не дали официальных комментариев по данной ситуации.

Ожидается, что это судебное дело станет важным прецедентом для криптовалютных бирж. Решение суда подтвердило, что биржи обязаны сохранять ответственность за делистингованные активы и выполнять законные запросы клиентов на их вывод. Верховный суд Сейшельских островов направил данное решение в орган финансового регулирования (ФСА) для исполнения.

KuCoinКриптовалютаСудИнвестицииUSDt
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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