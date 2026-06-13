Предприниматели теперь могут обжаловать налоговые штрафы

·0·Экономика
Предприниматели теперь могут обжаловать налоговые штрафы

В нашей стране сделан еще один исторический и радостный шаг по всесторонней поддержке представителей частного сектора и деловых кругов, а также защите их законных прав и интересов. Отныне любые спорные ситуации и финансовые санкции, возникающие между предпринимателями и налоговыми органами, будут решаться объективно и справедливо, без лишней беготни по судам. В соответствии с постановлением главы государства № ПП-223, при Торгово-промышленной палате Узбекистана официально начала свою деятельность совершенно новая структура — Экспертный совет по налоговым спорам.

Этот новый орган был создан специально для прозрачного и беспристрастного пересмотра решений, принятых сотрудниками налоговой системы, с участием независимых экспертов, юристов и отраслевых специалистов.

По каким вопросам представители бизнеса могут обращаться в Совет?

Благодаря этому новому механизму субъекты малого и крупного бизнеса, руководители фирм и компаний в нашей стране могут подавать жалобы и возражения на неправомерные или сомнительные действия налоговых органов по следующим направлениям:

  • Незаконное начисление налогов: Перепроверка законности необоснованно завышенных налоговых обязательств в ходе проверок;

  • Необоснованные пени и штрафы: Установление степени правильности и обоснованности примененных к предприятиям финансовых санкций, штрафов и пеней;

  • Окончательные решения Налогового комитета: Повторное обжалование официальных решений, принятых вышестоящими налоговыми органами по итогам спорных ситуаций.

С помощью следующей специальной аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с основными целями и возможностями этого Совета, созданного при Торгово-промышленной палате:

Орган, создавший проект

Документ, послуживший основанием для внедрения

Основной состав Совета

Вопросы, подлежащие обжалованию

Главная стратегическая цель системы

Торгово-промышленная палата Узбекистана

Президента № ПП-223 постановление

Независимые эксперты и отраслевые специалисты

Дополнительные налоги, пени и неправомерные штрафы

Досудебное урегулирование споров и прозрачность

Справедливое решение без судов и лишних затрат

Внедрение Экспертного совета по налоговым спорам является огромным достижением на пути к коренному реформированию налогового администрирования в нашей стране, пресечению коррупционных факторов и обеспечению прозрачности государственных органов. Самое главное, эта система экономит время и средства предпринимателей, способствуя мирному разрешению споров на досудебной стадии в рамках диалога и верховенства закона.

Важное напоминание для бизнеса: Если вы также столкнулись в своей деятельности с необоснованными штрафами или наложением избыточных обязательств со стороны налоговых органов, теперь вы можете обратиться в Экспертный совет при Торгово-промышленной палате, доказать свою правоту с помощью независимых специалистов и защитить свой бизнес.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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