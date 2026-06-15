Standard Chartered: цена Bitcoin достигла своего минимума

Аналитики банка Standard Chartered, одного из крупнейших участников мирового финансового рынка, сообщили, что период спада на рынке криптовалют завершился, и цена Bitcoin достигла своего минимума в текущем цикле. По мнению экспертов банка, «зима» на рынке цифровых активов заканчивается, и начинается новый период роста — «криптовесна». Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Глава отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик в отчете для клиентов отметил, что цена Bitcoin зафиксировала свой минимум на уровне 59 000 УСД. По его словам, существуют три ключевых фактора, подтверждающих восстановление рынка, которые служат важным сигналом для инвесторов.

Три ключевых признака восстановления рынка

Кендрик связывает возвращение рынка к росту со следующими факторами:

продолжение покупок Bitcoin компанией MicroStrategy;

позитивная динамика притока инвестиций в Биткоин-ЭТФ в США;

продолжающееся снижение цен на сырую нефть на международном рынке.

Внимание аналитиков особенно приковано к активности основателя MicroStrategy Майкла Сэйлора в социальных сетях. Недавно Сэйлор намекнул на новые покупки с помощью своих традиционных «точечных графиков». Хотя компания недавно совершила редкую для своей истории продажу 32 BTC, было пояснено, что это был необходимый технический шаг для поддержки операций по цифровому кредитованию.

Динамика инвестиционных фондов также демонстрирует позитивные изменения. Согласно данным СоСоВалуе.ком, в прошлую пятницу в Биткоин-ЭТФ поступило 85,84 млн УСД чистых инвестиций за один день. Это свидетельствует о восстановлении доверия институциональных инвесторов к цифровым активам.

С экономической точки зрения снижение цен на нефть также является косвенным позитивным фактором для рынка криптовалют. По данным Яху Финанке, последовательное удешевление фьючерсов на сырую нефть снижает инфляционное давление, что, как ожидается, повысит спрос на рисковые активы, включая Bitcoin и другие криптовалюты.

Согласно данным КоинМаркетКап, в настоящее время Bitcoin торгуется около 63 700 УСД. Завершая свой отчет, аналитик Standard Chartered Кендрик призвал инвесторов к оптимизму: «Зима закончилась. Добро пожаловать в криптовесну».