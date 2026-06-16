Восстановление Биткоина зависит от сделки между США и Ираном

·18·Экономика
Восстановление Биткоина зависит от сделки между США и Ираном

Стабильный рост цены Биткоина, крупнейшей криптовалюты в мире, и полное восстановление рынка во многом зависят от успеха мирного соглашения между США и Ираном. По мнению аналитиков, несмотря на рост цен в последние дни, ончейн-метрики (on-chain метрикс) все еще остаются слабыми, что вызывает опасения относительно будущего цифрового актива. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

Директор ЛВРГ Ресеарч Ник Рак в интервью Коинтелеграф отметил, что хотя цена Биткоина вернулась к уровню 67 000 УСД, динамика рынка остается вялой. По его словам, снижение объемов торгов и стагнация ончейн-показателей свидетельствуют о том, что текущий процесс восстановления не имеет прочного фундамента. Если геополитическая ситуация ухудшится, этот рост может быстро исчезнуть.

Геополитические факторы и влияние рынка нефти

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о достижении соглашения по прекращению многомесячных споров с Ираном. Ожидается, что документ будет подписан в пятницу. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива и снятие блокад с иранских портов. Также ожидается, что стороны начнут 60-дневные переговоры по ядерной программе Ирана и смягчению санкций.

Эксперты предупреждают, что если этот мирный процесс сорвется, возникшая геополитическая нестабильность и резкие колебания цен на нефть станут серьезным испытанием для Биткоина. В таких условиях инвесторы постараются уйти из рисковых активов, что приведет к высокой волатильности на рынке криптовалют.

Что говорят технические индикаторы?

Аналитическая компания Свиссблок в своем отчете, опубликованном в понедельник, отметила, что индикаторы Он-Баланке Волуме (ОБВ), измеряющие силу движения цены и давление покупок Биткоина, все еще находятся на уровне «медвежьего» рынка. Несмотря на то, что после падения цены ниже 60 000 УСД 6 июня последовал рост, индикатор импульса (моментум) остается на уровне -1.

Специалисты компании поясняют, что при обычном нисходящем тренде сначала ослабевает импульс, затем сокращается объем торгов и в итоге цена резко падает. В текущей ситуации существует риск повторения того же сценария:

  • Цена Биткоина скорректировалась после максимального показателя в понедельник и во вторник утром опустилась ниже 66 000 УСД;
  • Индикатор ОБВ достиг одной из самых низких точек за последние годы — минус 1,7 миллиона;
  • Активность участников рынка остается на низком уровне.
В заключение можно сказать, что настоящий сигнал к восстановлению Биткоина появится только тогда, когда показатели импульса и ОБВ перейдут в положительную зону. До этого момента вероятность того, что цена снова протестирует нижние уровни, остается высокой. Инвесторам из Узбекистана также рекомендуется внимательно следить за глобальными геополитическими новостями и изменениями на финансовом рынке США.

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Laylo
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