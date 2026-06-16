Kraken запустила регулируемую торговлю криптофьючерсами в США

Kraken, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, официально запустила торговлю бессрочными фьючерсами (перпетуал футурес) для квалифицированных трейдеров из США. Этот шаг был реализован путем приобретения платформы Битномиал, и теперь пользователи на американском рынке получат доступ к услугам, регулируемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

Новые продукты доступны через интерфейс Kraken Pro. В их число вошли контракты на такие крупные цифровые активы, как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), КсРП, Cardano (ADA), Chainlink (ЛИНК), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) и Avalanche (AVAX). Это расширяет возможности трейдеров по работе с наиболее ликвидными активами на рынке.

Согласно заявлению компании, новые бессрочные фьючерсы используют тот же кошелек, что и существующие фьючерсы из списка КМЭ (Чикаго Меркантиле Эксчанге) на платформе Kraken. Это позволяет пользователям управлять обоими типами позиций через один счет и повышать эффективность использования капитала.

Место на глобальном рынке и регулирование

Бессрочные фьючерсы — это производные финансовые инструменты без даты экспирации, которые занимают огромную долю на глобальном рынке криптовалют. По данным Kraken, в 2025 году мировой объем торгов такими контрактами превысил 60 триллионов долларов. До этого момента подобные сделки осуществлялись преимущественно на платформах, расположенных в офшорных зонах.

Появление регулируемого пространства на финансовом рынке США выводит безопасность криптоинвестиций на новый уровень. Kraken наращивает активность в этом направлении: в июле этого года биржа добавила фьючерсы КМЭ, а в начале этого месяца внедрила возможность маржинальной торговли.

Данная инициатива происходит на фоне усиления конкуренции между американскими биржами. Например, такие платформы, как Coinbase и Kalshi, также вывели на рынок свои продукты бессрочных фьючерсов с одобрения CFTC. По мнению экспертов, почти 80% глобального объема криптоторговли приходится именно на деривативы, поэтому легализация этого сегмента является важным сигналом для крупных институциональных инвесторов.

Значение для узбекистанских инвесторов

Хотя данная услуга пока предназначена только для резидентов США, выход таких гигантов, как Kraken, на регулируемый рынок влияет на стандарты криптовалют по всему миру. Учитывая, что в Узбекистане оборот криптоактивов также приведен в правовое поле, торговля лицензированными деривативами по примеру США может в будущем создать основу для появления более безопасных инструментов и для местных трейдеров.

В настоящее время платформа Kraken предлагает контракты по следующим основным активам:

Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH)

Solana (SOL) и Avalanche (AVAX)

Litecoin (LTC) и Dogecoin (DOGE)

Cardano (ADA) и Chainlink (ЛИНК)

Эта новость свидетельствует о дальнейшем созревании рынка криптовалют и усилении его интеграции с традиционной финансовой системой.