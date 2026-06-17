Компания Инвениам приобретает пережившую кризис блокчейн-платформу Мантра

·9·Экономика
Компания Инвениам приобретает пережившую кризис блокчейн-платформу Мантра

Компания Инвениам Капитал Партнерс, специализирующаяся на инфраструктуре данных, объявила о приобретении блокчейна первого уровня (лаер-1) Мантра с целью укрепления своих позиций в сфере токенизации реальных активов (РВА). Данная сделка расценивается как важный шаг на пути к интеграции технологий блокчейна и управлению крупными активами на рынке цифровых финансов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

По сообщению издания Коинтелеграф, данная покупка осуществляется после стратегических инвестиций в размере 20 млн УСД, которые Инвениам внесла в проект Мантра в августе 2025 года. В мае текущего года компания Инвениам запустила в экосистеме Мантра сеть НВНМ Чаин, позволяющую проводить проверку активов без раскрытия конфиденциальной информации.

Кризис токена ОМ и давление рынка

Последний период оказался довольно тяжелым для проекта Мантра. 13 апреля 2025 года основной криптовалюте проекта, токену ОМ, удалось потерять 90% своей стоимости всего за несколько часов. В результате этого резкого падения рыночная капитализация проекта сократилась более чем на 5 млрд УСД.

Генеральный директор Мантра Джон Патрик Маллин назвал эту ситуацию самым трудным периодом в истории компании. По его словам, падение цены было вызвано не продажей токенов командой или инвесторами, а принудительным закрытием позиций (форкед клосурес) на счетах пользователей централизованными биржами. Маллин подчеркнул, что все активы по-прежнему остаются заблокированными.

Новое стратегическое направление

Руководитель Инвениам Патрик О'Мира заявил, что посредством данного приобретения компания стремится расширить свое присутствие на цифровых частных рынках. Создание инфраструктуры на пересечении токенизации РВА и искусственного интеллекта (AI) в настоящее время считается одним из самых перспективных направлений в глобальных финансовых технологиях.

Эта новость заслуживает внимания и для узбекистанских инвесторов и криптоэнтузиастов. Ожидается, что токенизация реальных активов (недвижимости, золота или ценных бумаг) через блокчейн в будущем упростит инвестиционные процессы и обеспечит прозрачность.

На данный момент представители Мантра не предоставили дополнительной информации о финальных деталях соглашения. Однако переход этого актива под контроль такого крупного игрока, как Инвениам, может вдохнуть новую жизнь в переживший кризис проект и восстановить доверие на рынке.

InveniamMantraТокен OMБлокчейнКриптовалюта
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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