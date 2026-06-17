Судебные процессы в мире криптовалют: новости по делам Романа Сторма и Алекса Машински

Глобальный криптовалютный рынок находится в центре внимания не только из-за цен на цифровые активы, но и из-за громких судебных процессов против крупнейших фигур отрасли. На этой неделе федеральная прокуратура США и судебные органы опубликовали новую информацию по делам сооснователя Торнадо Каш Романа Сторма и бывшего главы Келсиус Алекса Машински. Эти процессы имеют важное значение для определения правового статуса блокчейн-технологий и систем децентрализованных финансов (DeFi). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает сообщает.

Прокуратура южного округа Нью-Йорка представила график повторного судебного разбирательства над одним из основателей миксера Торнадо Каш Романом Стормом. Напомним, ранее присяжные признали его виновным по одному из обвинений, связанных с незаконными денежными переводами, однако не смогли прийти к окончательному решению по двум другим пунктам. Согласно предложению прокуратуры, заключительная досудебная конференция пройдет в октябре, а основной судебный процесс может затянуться до ноября 2026 года.

Ответственность разработчиков и новый поворот в деле Келсиус

Дело Романа Сторма крайне важно для всего криптосообщества. Основной вопрос здесь заключается в том, могут ли разработчики быть привлечены к уголовной ответственности за то, что третьи лица использовали написанное ими программное обеспечение с открытым кодом в незаконных целях. Если Сторм будет признан виновным, ему может грозить длительный тюремный срок по тяжелым обвинениям, таким как отмывание денег и сговор с целью обхода санкций.

В то же время бывший генеральный директор платформы Келсиус Алекс Машински пытается добиться отмены назначенного ему 12-летнего тюремного заключения. Согласно судебным документам, судья установил прокурорам срок до середины августа для подачи возражения или ответа на ходатайство Машински. Келсиус обанкротилась в 2022 году на фоне кризиса на крипторынке, что привело к заморозке средств тысяч инвесторов.

Еще один примечательный инцидент связан с американским военным Ганноном Кеном Ван Дайком. Его обвиняют в получении прибыли более 400 тысяч УСД на платформе Polymarket, используя внутреннюю информацию о возможном захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Этот случай вывел на повестку дня вопрос об усилении контроля над рынками предсказаний (предиктион маркетс) и запрете ставок на таких платформах для государственных служащих.

Представители криптовалютной индустрии внимательно следят за этими судебными решениями, так как они создадут правовые прецеденты для Bitcoin и других цифровых активов в будущем. На данный момент давление регуляторов на инвесторов и разработчиков остается высоким, что неизбежно сказывается на общих настроениях рынка.