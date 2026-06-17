Акции MicroStrategy упали: инвесторы обеспокоены стратегией покупки биткоинов

Привилегированные акции СТРК (Стретч) компании MicroStrategy, крупнейшего корпоративного владельца биткоинов в мире, во вторник приблизились к рекордно низким показателям. Сомнения инвесторов в политике непрерывного расширения криптоактивов привели к падению стоимости ценных бумаг до $91,79, что на 8,2% ниже целевого значения в $100. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

По данным издания Коинтелеграф и аналитиков 10кс Ресеарч, данное снижение напрямую связано с последними крупными закупками компании. Участники рынка предпочли бы, чтобы MicroStrategy сохраняла наличные средства для выплаты дивидендов, а не тратила их на покупку новых биткоинов. По мнению аналитика Маркуса Тилена, трейдеры считают текущую стратегию неустойчивой в долгосрочной перспективе.

Дивиденды и проблема ликвидности

Акции СТРК обещали инвесторам дивиденды в размере 11,5%, однако из-за падения цены акций текущий показатель доходности вырос до 12,5%. Это означает, что компании потребуется больше наличных средств для осуществления выплат с высокой процентной ставкой. Если средства будут направляться исключительно на покупку биткоинов, выполнение дивидендных обязательств может осложниться.

На прошлой неделе компания объявила о покупке 1 587 биткоинов примерно за $100 млн. За неделю до этого на аналогичную сумму было приобретено 1 550 единиц криптовалюты. На данный момент общее количество биткоинов в распоряжении MicroStrategy достигло 846 842, что является одним из крупнейших показателей в мире.

Общие рыночные настроения и конкуренция

Директор ЛВРГ Ресеарч Ник Рак отметил, что общие настроения избегания рисков (риск-офф сентимент) на рынке криптовалют негативно влияют на аппетит инвесторов. Расширение структуры капитала MicroStrategy и выпуск новых акций усиливают давление продаж на рынке. В то же время компания сталкивается с давлением со стороны других конкурентов.

В частности, привилегированные акции SATA компании Стриве сейчас стабильно торгуются по цене $100 и предлагают доходность 13%. Это побуждает инвесторов отказываться от бумаг MicroStrategy в пользу альтернативных вариантов. Основные акции компании (MSTR) также подешевели на 6,35% по итогам недельных торгов, закрывшись на уровне $122,81.

По мнению экспертов, следующие несколько недель будут иметь решающее значение для компании под руководством Майкла Сэйлора. Ожидается, что приближение даты выплаты дивидендов и волатильность цены биткоина проверят стратегию MicroStrategy на устойчивость.