Рост экосистемы Hyperliquid: пробьет ли цена HYPE отметку в 80 долларов

·5·Экономика
Рост экосистемы Hyperliquid: пробьет ли цена HYPE отметку в 80 долларов

Несмотря на общие медвежьи настроения на криптовалютном рынке, децентрализованная биржа (ДЭКс) Hyperliquid и ее нативный токен HYPE демонстрируют впечатляющие темпы роста. За последние пять дней стоимость токена выросла на 44%, достигнув во вторник своего исторического максимума — 76,90 УСД. Хотя цена немного скорректировалась и стабилизировалась в районе 73 УСД, внимание инвесторов и аналитиков приковано к этому проекту. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

Согласно данным КоинГласс, открытый интерес (опен интерест) по фьючерсам HYPE за неделю вырос на 32%, достигнув отметки в 3 млрд УСД. Этот показатель свидетельствует о растущем доверии институциональных инвесторов к проекту. На данный момент Hyperliquid занимает 53% доли рынка по объему бессрочных (перпетуал) торгов, значительно опережая такие крупные платформы, как Binance (14%) и Bybit (9%).

Слияние традиционных финансов и криптосферы

Одним из основных факторов успеха Hyperliquid стало внедрение инструментов традиционных финансов (TradFi) на платформе. Биржа предоставляет возможность торговать не только криптовалютами, но и индексами С&П 500, Nasdaq 100, марками нефти Брент и ВТИ, золотом и серебром. Даже акции технологических гигантов, таких как SpaceX и Google, доступны на платформе в виде бессрочных контрактов.

Интересно, что открытый интерес по контрактам TradFi превысил 2,9 млрд УСД. Этот показатель даже выше объема торгов биткоином на платформе, который составил 2 млрд УСД. Данные ДефиЛлама показывают, что в то время как глобальный объем ДЭКс за последние шесть месяцев упал на 57%, Hyperliquid остается уникальным феноменом рынка с активностью в 9,6 млрд УСД.

Будущие перспективы и рыночные риски

Сейчас участников рынка волнует вопрос: сможет ли цена HYPE подняться выше 80 УСД. Анализ Лаевитас показывает, что ставка финансирования (фундинг рате) по фьючерсам остается ниже нейтрального порога в 6%. Это означает, что рост цены происходит не за счет избыточного кредитного плеча (левериджа), а благодаря органическому спросу. В то же время некоторые продавцы (шорт селлерс) продолжают ставить на падение цены, что в будущем может привести к «шорт-сквизу» и еще более резкому скачку курса.

Однако не стоит упускать из виду вопрос общей капитализации и эмиссии проекта. По данным КоинМаркетКап, полностью разводненная стоимость (ФДВ) токена HYPE достигла 71,3 млрд УСД. Для сравнения, рыночная стоимость Аон Плк, одной из крупнейших финансовых компаний мира, составляет примерно 70 млрд УСД. Это показывает, что криптопроект достиг уровня, позволяющего конкурировать с гигантами традиционных финансов.

В заключение можно сказать, что Hyperliquid устанавливает новые стандарты в мире децентрализованных финансов (DeFi) благодаря своему инновационному подходу и широкому спектру торговых инструментов. Если объем торгов и активность пользователей на платформе сохранятся на текущем уровне, преодоление токеном HYPE психологического барьера в 80 УСД станет лишь вопросом времени.

HyperliquidHYPEКриптовалютаБлокчейнИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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